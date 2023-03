Aranyérem 41 perce

Tarolt a somlói bor a világversenyen

Két aranyérmet szerzett a somlói Tornai Pincészet a 2015-ös Top Selection Szürkebarát és a 2019-es Top Selection Grófi Hárslevelű borával, utóbbi a kategóriájában a legmagasabb pontszámot elérő borként a legjobb magyar fehérbor címet is elnyerte (Best of Show Hungary white).

Kovács Erika

A rangos díjat a somlói borászat alapítója, Tornai Endre dédunokája Naszer Júlia vette át Robert Joseph-től, a világverseny elnökétől Fotó: Szervezők

A Mundus Vini versenyt, mely a világ egyik legjelentősebb borversenye, a németországi Düsseldorban rendezték meg. A díjat a somlói borászat alapítója, Tornai Endre dédunokája: Naszer Júlia vette át. A tavaszi versenyre a világ 46 országából rekordszámú, több mint 7500 bort neveztek. A borszakértőkből, borászokból, kereskedőkből, újságírókból, borszakértőkből álló nemzetközi zsűri hat napon át bírált, vakkóstolással. Mivel a kiadható érmek száma korlátozott, a minőség és a hozzátartozó pontszámok pedig egyre magasabbak, éremhez csakis a különleges tételek juthatnak. A versenyen összesen 25 magyar bor kapott érmet, a legjobb vörösbor a szekszárdi Eszterbauer Pincészet 2017-es Grand Cuvée-je, a legjobb édes bor a Grand Tokaj 2017-es Tokaji Aszúja lett.

