Számos nemzetközi, köztük éjszakai járatot üzemeltet a hazai vasúttársaság, ezekkel Európa több nagyvárosa elérhető. Gyors, környezetkímélő módon – utóbbi mellett különösen elkötelezettek – Berlinbe és Varsóba napi két, Brassóba napi öt járatpár közlekedik. Pozsonyba, Kassára, Prágába, Münchenbe és Aradra kétóránként, Bécsbe óránként indítanak vonatokat. Az osztrák főváros volt tavaly a legnépszerűbb úti cél, amit München, Pozsony, Prága, majd Salzburg követett.

Az éjszakai vonatok Nyugat-Európában reneszánszukat élik, s Magyarországon már közel egy évszázada közlekednek. Fő kényelmük az esti indulás és reggeli érkezés, az út pedig alvással tölthető. A fekvő- és hálókocsikban utazóknak reggelit is biztosítanak. Számtalan európai célállomás elérhető éjszakai vonattal – München, Stuttgart, Berlin, Prága, Varsó, Krakkó, Székelyföld, Brassó, Bukarest, nyári szezonban a horvát és szlovén tengerpart is. A MÁV-Start legújabb fejlesztésével decemberben meghosszabbította a Kálmán Imre EuroNight útját, így már eljut Baden-Württemberg tartomány fővárosába, Stuttgartba.

Nemzetstratégiailag is fontos a Budapest–Brassó között közlekedő Corona InterCity, amely Nagyváradon, Kolozsváron, Csíkszeredán át a Székelyföld és Magyarország között kínál átszállásmentes utazási lehetőséget.

Tavaly nyáron a horvát tengerpartra, Splitbe induló közvetlen éjszakai járatot a Lonely Planet gyűjtéséből a The Guardian által Európa tíz legjobb vasúti élményutazása közé választották – az Adria InterCity „fedélzetén” tavaly kilencezernél is többen utaztak! Az egész Európában egyedülálló minőségű szállodavonat várhatóan idén nyáron is a megszokott szolgáltatásokkal közlekedik – közölte a vasúttársaság.