A Juh Terméktanács spanyol testvérszervezetével az idei évben is nagy erőkkel dolgozik a juhhús fogyasztásának népszerűsítésén. Ez évben kétszer rendezik meg a Bárány napokat, ennek során a közreműködő éttermek kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a vendégek igazi ínyenc élményt kapjanak a bárányhúsból készült ételek fogyasztásakor. A Bárány napokon a vendégek országszerte kóstolhatnak az ízlésükhöz illeszkedő hagyományos vagy nemzetközi bárányhúsos ételeket. Megyénkben a hétvégén a tapolcai Hotel Pelion, a balatonalmádi Hunguest Bál Resort, a tihanyi Tűzkert étterem, a szentantalfai Zsóka fogadója, a balatonudvari Laci pince vesz részt a programban.

A Bárány napok egy kiváló lehetőség, hogy a fogyasztók megismerjék a bárányhúsból készült ételek széles kínálatát, és hogy a gasztronómiai élmény mellett az egészséges táplálkozás előnyeit is élvezhessék. Szeretnék a programokkal elérni a juh- és bárányhús fogyasztásának növelését azok körében, akik korábban nagyon ritkán vagy soha nem fogyasztottak ilyen terméket. Ehhez fontos, hogy az emberek megismerjék a húsféleség előnyeit, hiszen a bárány- és juhhúsos termékek előállításának egész folyamata fenntartható, természetes és környezetkímélő. A bárány- és juhhús az egyik legegészségesebb húsfajták közé tartozik, hiszen olyan állatoktól származnak, amelyek kapcsolatban állnak a természettel, kint nevelkedtek és szabadon mozogtak, ezáltal jobb a zsírösszetételük. A környezetükkel összhangban élő juhok és bárányok húsa ráadásul finomabb is, mindemellett elkészítésük is igazán egyszerű.

Az idei őszi Bárány napokat szeptember 29-30-án rendezik meg.