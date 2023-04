A NAV folyamatosan vizsgálja az online pénztárgépek bevételi adatait és az online számlarendszer adatait, amelyeket összevet az adóbevallások információival is. Ilyen előzetes vizsgálat után ellenőriztek egy lakótelepi italboltot működtető vállalkozást, amely bevallási adatai alapján bevétele jelentős részét áfamentes, az európai közösség területére történő értékesítésből szerezte. Az ilyen nemzetközi ügyletek a feladási helyen, az értékesítői oldalon adómentesek, a célországban adókötelesek.

Az ellenőrzéskor a vállalkozó mindent elkövetett annak bizonyítására, hogy az italboltból a több tízezer darab sör és féldecis alkoholos ital másik uniós tagállam területére került. Nem gondolt azonban arra, hogy az alkoholos italok nagykereskedelmi mennyiségű eladásához jövedéki engedély is szükséges. Ilyen engedélye a vállalkozásnak nem volt. Az adóellenőrök széleskörű bizonyítási eljárást folytattak le, nemzetközi megkeresésből szerzett adatokat is felhasználva egyértelműen megállapították, hogy az italokat valójában belföldön értékesítették. A vállalkozó végül a megállapított 8 millió 260 ezer forintnyi áfakülönbözetet elismerte és megfizette, a fellebbezési jogáról lemondott, így csak a megállapított adóbírság felét kellett befizetnie. Ez további 2 millió 901 ezer forintot jelentett, de ezt is rendezte. Befejezte a visszaélést az adómentesnek feltüntetett bevételekkel, ma már valamennyi értékesítése áfával szerepel a pénztárgépadatokban.