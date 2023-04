,,Magyar Posta: Csomagja kézbesítésre vár, kérjük, erősítse meg a vám befizetését..." – és itt egy internetes oldal címe következett. Ezt az üzenetet kapta zirci olvasónk SMS-ben telefonjára. Azt gyanítja, csalásról van szó, és valaki visszaélt a posta nevével, mivel nem rendelt külföldről csomagot, nem is vár küldeményt rokonaitól, ismerőseitől. Ezért nem hívta fel a számot, amiről az SMS-t kapta, nem is kattintott rá az internetes oldalra, amelynek címe az üzenetben szerepelt; ezt a hibát könnyen elkerülte, mert nem okostelefon a készüléke. Nem is fizetett be semmit. Viszont rákeresett a feladó telefonszámára az interneten, és ott többen csalásra hívták fel annak kapcsán a figyelmet. A neten többen is hasonló üzeneteket tettek közzé, olyanokat, amelyek náluk jelentek meg a telefonon, hogy másokat figyelmeztessenek; csak azokban nem a Magyar Posta szerepelt a szövegben, hanem egy csomagkézbesítő vagy egy másik cég.

Elküldtük a postának olvasónk észrevételét, tájékoztatást kérve, megkérdezve, lehet, hogy mégis a Magyar Posta küldte az üzenetet? Szokott küldeni ilyen SMS-eket? Mi a teendő, ha valaki megkapta, de nem rendelt külföldről semmit? Hogyan lehet meggyőződni arról, hogy tényleg a posta kereste egy ügyben az ügyfelet SMS-ben, telefonon? Esetleg a posta is csalásra figyelmeztetné ilyen esetben ügyfeleit, tud ilyen megtévesztő gyakorlatról? – erre vagyunk kíváncsiak. Választ azonban egyelőre még várjuk, amint megérkezik, közzétesszük.

Egy újabb SMS-t azonban fogadott a panaszos telefonja, két nappal később a 1414-ről: „Tisztelt Ügyfelünk! Amennyiben gyanús SMS-t kapott, kérjük, hogy személyes adatai védelme érdekében az üzenetben található linket ne nyissa meg! Javasoljuk, hogy törölje az üzenetet, további teendője nincs. Üdvözlettel: Telekom." Szintén megkeressük ezt a szolgáltató céget, megkérdezzük, mi késztette arra, hogy ezt a felhívást elküldje; hány ügyfelének küldte el; tud-e ilyen csalásokról.

Aki már bajba került hasonló esetben vagy ügyesen megoldotta, kérjük, hogy írja meg lapunknak a [email protected] e-mail-címre! Szívesen közzétesszük a tapasztalatokat, hogy megelőzzük a nagyobb problémákat.