A városban működő nemzetközi cégek itt dolgozó külföldi munkavállalói (például az olasz repülőgépszerelő, a szerb katona, a német autóipari középvezető, stb.) több hetet, hónapot, nem ritka, hogy éveket töltenek a városban. Az ő esetükben joggal merül fel a kérdés, hogy hol találkozhatnának más, Veszprémben élő és dolgozó, hasonló helyzetű külföldiekkel, illetve, hogy milyen idegen nyelvű programokon vehetnek részt? Erre a két kérdésre igyekszik frappáns választ adni a külföldi példákból is merítő, most induló Ex Pat Club Veszprém. A Papírkutya és a Túrajó, a klub két szervezője, az alábbi célokat tűzték ki maguk elé: a személyes találkozások lehetőségének megteremtése, személyes és szakmai kapcsolatépítés, közösségépítés, tapasztalatcsere, élményszerzés, angol nyelvű programok rendszeres szervezése, támogatni a Veszprémben való eligazodást, Veszprém közös megismerése helyi közreműködőkkel, Veszprém imázsának építése.

A tervek szerint a szervezők havi egy ExPat Club estet tartanak a Szabdság téri Papírkutya vendéglátóhelyen. A klub hétfőn, április 3-án debütál. Az est programja: 17:30-tól bemutatkozás, 18-19 óra között The sky above Veszprém – Túrajó tematikus séta, majd 19 órától ismerkedés, beszélgetés a Papírkutyában.