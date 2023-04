Kora délután izgatottan, nagy reményekkel érkeztek a borosgazdák a versenynek helyszínt biztosító művelődési házba. Fehér- és vörösborok kerültek a bírálóasztalra, minden gazda maximum két nedűt hozhatott, az ítészeknek így is 50 borról kellett döntést hozniuk.

– A bírálóbizottság megítélése alapján a borosgazdák idén is kitűnő nedűket hoztak el a megmérettetésre – mondta Somogyi Zoltán szervező, a kertbarátkör elnöke. – Évek óta kedvelt és népszerű a verseny, mely iránt akkora az érdeklődés, hogy limitálnunk kellett a résztvevők számát, ennek értelmében csak a kertbarátkör tagjai nevezhettek, maximum két borral. Idén a benevezett 50 borból két nagy arany, 19 arany, 22 ezüst, 5 bronz minősítést valamint két dicsérő oklevelet osztott ki a zsűri. A mostani alkalmon a Tapolcafő 2023 bora címet Nagy Gábor, Blauburger fajtájú itala kapta. A blauburger szőlőfajtából készült borok ízében főként a bogyós gyümölcsök köszönnek vissza, illata visszafogott, színe viszont rendkívül intenzív – tájékoztatott Somogyi Zoltán, aki a Pétfürdőn rendezett Veszprém vármegyei bormustráról is szót ejtett.

Az Otelló a legnépszerűbb szőlőfajta Tapolcafőn

Fotós: Haraszti Gábor/Napló

– A tapolcafőiek 18 borral indultak a versenyen, ahol két nagy arany, 11 arany, négy ezüst és egy bronz minősítést értek el. Most is beigazolódott, hogy a Tapolcafőn található Döbrés nevű szőlőhegyen termett szőlőkből kitűnő borok készülnek. Tapolcafő az Otelló szőlőfajta hazája, ezt igazolják a versenyeken elért eredmények is.