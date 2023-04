Az eredményhirdetés és a díjak átadása április 13-án zajlott Veszprémben, a NAK vármegyei igazgatóságának székházában. Összesen 77 termelő 265 bora közül választották ki a bírák a legjobbakat. Egy nagyarany, 54 arany és 143 ezüst minősítés született a verseny során.

Fotós: Benkő Péter

Sövényházi Balázs, a NAK Veszprém Vármegyei Szervezetének elnöke az ünnepélyes díjkiosztó köszöntőjében hangsúlyozta, a szőlészek-borászok a marketingben és a sikeres generációváltásban mindig az agrárium élén jártak. A hazai borászatot sokszínűnek nevezte, hangot adva azon szándékuknak, hogy a vendéglátók lehetőleg a helyben termelt italokat részesítsék előnyben kínálatuk kialakításakor. Az elnök ígéretet tett, hogy személy szerint is népszerűsíti vármegyénk borait, s erre biztatott minden jelenlévőt.

Fotós: Benkő Péter

A borászok idén nem csak megérdemelt díjaikat vették át, hanem a kamara által elkészített arany-ezüst-bronz minősítést jelző matricák sablonjait is megkapták gesztusként a kamarától, melyeket felragaszthatnak a palackokra, de digitális formában is közzétehetik.

A legek az idei legjobbak közül Nagy arany minősítés: Effenpergel Családi pincészet, Sauvignon Blanc, 2022 Legjobb rozé bor: Szabó és Fia Borpince, Kékfrankos Rosé, 2022 Legjobb vörösbor: Veszprémi Érsekségi pincészet, Vesprium Infula Rouge, 2021 Legjobb természetes édes bor: Varga Pincészet, Olaszrizling, 2015 A legeredményesebb borászat: Koronczai Pince, MATE Szőlészeti és Borászati Intézet

A Napló kérdésére, hogy világviszonylatban hogyan állnak ma borászaink, Sövényházi Balázs azt válaszolta, egyértelműen jó a szakmai tudásunk, van kellő bátorságunk, a kettő együtt jó alap a továbbfejlődéshez. – Ismerek nem csak Európában, de Amerikában sikereket elért magyar bort és termelőt. Vármegyénkre jellemző, hogy több borász család elküldi gyerekeit külföldre tanulni, akár Kaliforniába is. Mint egykor a mesternek készülő legények, fiatal borászaink is jó, ha világot látva ismereteket, tapasztalatokat gyűjtenek, amit idehaza kamatoztatnak. Termelésben, feldolgozásban, a technológiák ismeretében muszáj a bor mellé állni, gondoskodva annak minőségéről – hangsúlyozta az elnök, akitől azt is megkérdeztük, miben lát esetleg problémát.

– Legnagyobb gondot az összefogás hiányában tapasztalom az értékesítésnél – mondta. Vannak viszont jó kezdeményezések, itt kiemelem a Balatoni Kör nevű érdekvédelmi egyesületet, hozzájuk kapcsolódik az első, termelői összefogásra épülő régiós bormárka Magyarországon. Olaszrizlingből készül ez a kincs. Fontosnak tartom a hasonló összefogásokat, azokkal a stabil, állandó minőség biztosítását – fogalmazott Sövényházi Balázs, aki hozzátette, legnagyobb kihívást az időjárási szélsőségek adják borászainknak.