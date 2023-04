Amint azt Bercely Judittól, a Chef Inspiráció főszerkesztőjétől megtudtuk, az eseménnyel a szezonra való felkészülést szerették volna elősegíteni. – Elsősorban a hoteleknek, illetve a reggeliztetésben érdekelt vendéglátóegységeknek szerettünk volna segítséget nyújtani. A kétórás előadás alatt egyaránt terítékre kerültek kiváló minőségű pékáruk, valamint a vendégek a szuvid- és desszertpálya legjavát is megkóstolhatták.

– A tavasz első sugarai egyet jelentenek a hamarosan nyíló teraszokkal és a balatoni szezon kezdetével. Mivel a munkaerőhiány problémája egyre égetőbb, így a cég igyekszik a lehető legjobb minőségben forgalmazni nemcsak friss és fagyasztott, de konyhakész termékeket is. Ezek segítségével a nagyüzemi konyhák nemcsak kompromisszumok nélkül tudnak előállítani prémium minőségű fogásokat, de mindeközben időt, pénzt és energiát is spórolhatnak. A termékekkel az ismertség növelése mellett az a legfőbb cél, hogy megalkuvások nélkül tudjanak megoldást nyújtani a jelen problémáira. Emellett igyekeztek olyan termékeket bemutatni, mely a kevés férőhellyel gazdálkodó balatoni büfés és a több száz főt kiszolgáló hotel számára is hasznos lehet. A két házigazda ezúttal is a cég két technikai séfje, Briák Ferenc és Székely Ferenc volt.

– A spanyol Europastry cég édes és sós pékárui közül ezúttal a bagett, a sajtos és a sörtésztás ciabatta felhasználásával állítottak össze ízletes kanapészendvicsket. Feltétként pedig többféle sajtot és a Kaiser termékeit lehetett értékelni. A belga D’arta cég által forgalmazott gyümölcsök, zöldségek és saláták mellett a salátakeverékükre szerették volna a felhívni a figyelmet, ami önálló fogásként is megállja a helyét, de köretként, alapként és vegán fogások kiegészítőjeként is tökéletes választás. A klasszikus előételeknek adózva pedig padlizsán- és avokádókrém is került a tányérokra. Előbbihez – eredeti erdélyi recept alapján – bükkfán füstölt padlizsánpépet használtak, melyet aztán minden vendéglátóhely a saját vendégkörére és profiljára szabva ízesíthet tovább.

– Az avokádókocka kis kiszerelésének és praktikus csomagolásának köszönhetően ugyancsak sokoldalúan felhasználható, a salátától a szendvicsfeltéten át a népszerű mártogatósig. Az olasz és mediterrán konyhával dolgozó vendéglátóhelyek népszerű fogása a rizottó, elkészítése azonban sok idő és elég körülményes. Erre a problémára kínál hiánypótló megoldást a Surgital félkész arboriója, mellyel akár negyedére csökkentheti az elkészítési időt. A kreatív séf mindössze öt perc leforgása alatt készített a vendégek számára egy teljes értékű rizottóalapot. Az előre szuvidált és panírozott termékek bizonyára sok konyha számára szolgálnak mentőövként, így most is többféle terméket szolgáltak fel. A vendégeink a saját receptúra alapján készült májas, véres hurkát és sütnivaló kolbászt is megkóstolhatták. Ezenfelül került a tányérra bécsi karaj, csirkenuggets, bundázott rák, hekk és szuvidált sertéstarja is, ezeket a kifejezetten erre a célra készített értékelőlapon pontozhatták a meghívottak.

– Természetesen nem hagyhattuk, hogy bárki desszert nélkül távozzon, így ötféle desszertet lehetett megkóstolni. Ezek között voltak egészben sokkolt, szeletelt torták, nyers vegán finomságok és pohárdesszertek is. A sütemények között volt csokoládés-morzsás sajttorta, szilvás-vajas crumble és körtés csokoládétorta, melyek mindegyike szeletenként fagyasztott, így nemcsak kényelmesen használható, de fogyása könnyen kalkulálható. Az újhullámos desszerteket képviselte, ami már önmagában is gyönyörű volt, de mint kiderült, egy kis kreativitással még látványosabb tányérdesszert készülhet belőle.