Internetes szállásközvetítőn talált hotelt magának egy éjszakára egy nagyvárosban a hölgy, aki mégis telefonon foglalta le azt magának – itt követte el az első hibát. Ugyanis, ha a közvetítőn keresztül foglal, akkor könnyebben tudja reklamációs igényeit érvényesíteni. Azt már jól tette, hogy utólag a Panaszakadémiához fordult, a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének ingyenes szolgáltatásához. Amikor megérkezett a megadott címre és kiderült, hogy a szobája két sarokkal távolabb van recepciótól, előre fizetett, nem kért számlát és nem ragaszkodott ahhoz, hogy előtte megnézhesse a helyet. Persze még így is elvárhatta volna, hogy ne legyen koszos, büdös, igénytelen és már lakókkal teli, hogy ne futkározzanak benne csótányok. Sajnos emiatt a kocsijában, egy parkolóban kellett aludnia és nem kapta vissza a pénzét.

A történetét a Panaszakadémia blogján megismerők azt tanácsolták neki, máskor már akkor forduljon sarkon, ha nem akarnak számlát adni neki. Sajnos esetenként nem alaptalan a gyanú, hogy a szállás nem úgy néz ki valójában, mint a fotókon, s annak is utánajártak korábban hasonlóképp károsult fogyasztók, hogy az említett hely tevékenységét, ahol nem merte fejét párnára hajtani a hölgy, időközben felfüggesztették. Valószínűleg egy bejelentés nyomán. Ezért is javasolják azt a fogyasztóvédelmi szakemberek, hogy megtévesztő kereskedelmi gyakorlat gyanúja esetén tegyünk hatósági bejelentést a lakóhelyünk szerinti kormányhivatal fogyasztóvédelmi főosztályánál. Így, ha megállapítást nyer, hogy a vállalkozás valóban jogsértő módon jár el, szankciókat, bírságot szabhatnak ki. Pénzünk mielőbbi visszaszerzése érdekében pedig vitarendezési eljárást kezdeményezhetünk, szintén a lakóhelyünk szerinti békéltető testületnél, ez is díjmentes.

