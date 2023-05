Abonyi János, a Pannon Egyetem rektorhelyettese elmondta, a Silver Frog Kft. már hosszú évek óta szoros kapcsolatot ápol az egyetemmel, nemcsak a közös munkában, de emberileg is számíthatnak egymásra. – Az intézmény mindig arra törekszik, hogy innovatív vállalkozásokkal, a gazdasági élet sikeres szereplőivel kössön hosszútávú együttműködést. Mindig izgulunk azért, hogy ezeket a partneri kapcsolatokat sikerüljön tartalommal megtölteni, ez alkalommal viszont a folyamatosan működő közös munka eredményei már most is láthatóak – emelte ki a rektorhelyettes.

Balról: Csillag Zsolt kancellár,Pató Sándor, a Silver Forg Kft. ügyvezetője, és Dr. Abonyi János rektorhelyettes. Fotó: Nagy Lajos

Pató Sándor, a Silver Frog Kft. ügyvezetője a sajtótájékoztatón elmondta, a cég 15 éve működik, illetve a kollégáik ezer szállal kötődnek az egyetemhez. Nagyon fontosnak tartják, hogy az akadémia és a piaci szféra együttműködjön, és az értékteremtés folyamatos, kiegyenlített munka hozzáadásával valósuljon meg.

Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja hozzátette, az egyetem olyan piaci szereplőket von be, akik élen járnak a saját szakterületükön, illetve tevékenységük hozzáilleszthető a Pannon Egyetem kutatási eredményeihez. A cél, hogy az egyetemen összegyűlt tudás és a fejlesztések kijussanak a piacra.

A Pannon Egyetem Tudás- és Technológiatranszfer Központja és a Silver Frog közösen gondoskodik az együttműködés újabb területeinek feltárásáról, a létrehozott közös szellemi alkotások hasznosítási modelljének kidolgozásáról.