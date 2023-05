A Veszprém–Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója, Markovits Alíz az ünnepélyes átadáson arról beszélt, célkitűzésük volt, hogy felkészítsék a várost az EKF kapcsán megnövekedett figyelemre. Ennek érdekében a felvezető évben egy turisztikai auditot futtattak meg a kulturális intézményrendszeren csakúgy, mint a turisztikai szolgáltatásokon.

– A konklúzió az lett, hogy még több minőségi szállásra van szükség – mondta. Hozzátette, az EKF támogatást nyújtott a beruházáshoz, ám a projekt a vállalkozóktól is nagy erőfeszítést követelt a cél érdekében.

Fotó: Benkő Péter

Porga Gyula polgármester a gratuláció szavaival kezdte: üdvözölte a hely minőségét és azt is, hogy tovább nőtt a megyeszékhelyen a szálláshelyek mennyisége, ráadásul az EKF évében.

– Jó látni azt a városban járva, hogy számtalan helyen láthatóak a kulturális főváros rendezvénysorozat „kéznyomai" – fogalmazott. – Most már rajtunk a sor, hogy majd hosszú távon is fent tudjuk mindezt tartani.

Fotó: Benkő Péter

A vendéglátó Mészáros Zoltán szó szerint az alapoktól mesélte el azt, hogy miként is jutottak el az impozáns vendégfogadóig, ami Veszprém önkormányzatának és az EKF-nek is köszönhető. Elmondta, hogy az Oliva Hotel és Étterem 2000 óta foglalkozik vendéglátással és szállodai szolgáltatással. 2000 és 2012 között 11 szobás panzióként, majd 2012-től – egy újabb szárny építésével – egy 20 szobás hotelt működtetve, most pedig mindezt dupla férőhellyel adják át.

Korábban nyertek a Kisfaludy program pályázatán, amiből az alsó komplexumot felújították, ám a kapacitásbővítésre az EKF kapcsán volt lehetőségük. Ennek keretében beépítették az addig kihasználatlan padlásteret, bár lett belőle, egészen különleges panorámával, ugyanakkor lakóosztály és szobák is kerültek a tetőtérbe. Ezt is jelenti, hogy a Betekints Hotel után a második legnagyobb férőhelyű hotellé lépett elő az Oliva.

Fotó: Benkő Péter

A smart hotel működéséről is megtudhattak részleteket a jelenlévők, aminek az a legfontosabb ismérve, hogy egy telefonos applikáción keresztül lehet bejelentkezni a szállodába. Sőt, a telefon segítségével tud belépni az épületbe is a vendég, ám arra is van lehetőség, hogy egy virtuális terminálon, videókapcsolaton keresztül hívja a vendég a recepciót, hiszen fizikális személyzete nincs a helynek.

A beruházás 2 millió euróba került, amihez a EKF 800 ezer euróval járult hozzá.