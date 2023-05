– Ez a járműtípus kifejezetten arra készült, hogy kisebb területeken, illetve szűkebb helyeken végezzen feladatot, és nekünk a fürdőhelyeken éppen erre van szükségünk, érvelt a vásárlás mellett mondta Fabó Péter, Balatonalmádi polgármestere. Kovácsné Vörös Szilvia, az önkormányzat strandreferense arról beszélt, hogy az újonnan megvásárolt jármű alacsony fenntartású, billenő platóval és nyomkövetővel is rendelkezik, egyszerűen kezelhető, többfunkciós, rendkívül praktikus, amely a strandok működéséhez szükséges feladatok ellátásakor hatalmas segítséget jelent. Mint ismert, eddig ezeket a teendőket alvállalkozó végezte a városban, de mostantól a saját jármű segítségével a strandok munkatársai önállóan tudnak dolgozni, mellyel időt és pénzt is megtakarítanak, ráadásul a munkát hatékonyabban tudják elvégezni. A jármű segíti egyebek mellett a szállítást, legyen szó különféle eszközökről, illetve hulladékról, de nagy szolgálatot tesz növényültetésnél is, és lehet vele homokot, földet, sódert, napágyakat, valamint a vízbe vezető lépcsőt is szállítani.

Az átadáson elhangzott többek között, az új kisteherautó terhelhetősége maximum 1,6 tonna, benzin- és gázüzemű, rövid távolságon is gazdaságon működtethető. Balatonalmádiban azt tervezik, hogy a kisteherautót továbbfejlesztik, így különféle kiegészítőket, eszközöket vásárolnak még hozzá, hogy a fürdőhelyek üzemeltetését a jövőben minél korszerűbben és hatékonyabban el tudják végezni.