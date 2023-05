A NAK Termékkereső a kamara internetes portálján lesz majd elérhető, a termékek, gazdaságok, piacok, események népszerűsítésére szolgál, és ezen a keresőfelületen tudnak majd termékekre, szolgáltatásokra keresni a potenciális vásárlók, partnerek. A felületen a termelő és a fogyasztó is egymásra találhat, de termelők és feldolgozók közötti kapcsolatok is kialakulhatnak. A kamara az élelmiszerlánc minden szereplőjét segíteni kívánja, a mezőgazdasági termelőktől egészen a fogyasztóig, és az a célja, hogy – a NAK Termékkereső használatával is – minél szélesebb körben hazai eredetű élelmiszer kerüljön az asztalokra, ráirányítva a fogyasztók figyelmét a hazai termékek választásának fontosságára. A rövid ellátási lánccal és annak értékesítési formáival ugyanis csökkenthető az élelmiszerek szállítási útja, ezáltal a termelés, a feldolgozás és az értékesítés, valamint a fogyasztók a lehető legközelebb kerülnek egymáshoz.

Az előregisztráció már elindult a webes felületen, ennek kitöltésével a jelentkezők már a hamarosan elinduló NAK Termékkereső megnyitásakor elérhetik majd célközönségüket, ezen közösség részévé válnak, s a későbbiekben maguk tölthetik fel termékeiket, módosíthatják adataikat.