– Hihetetlen de igaz: a három évvel ezelőtti Év új bárja díj, majd a tavalyi Év vidéki bárja díj után, most ismét elhoztuk ezt az elismerést. Magyarországon ennél nagyobb elismerés nincs vidéken működő bár számára, közölte Hámori Marcell. A tulajdonos, alapító felidézte, a verseny közel egy hónapig tartott, ezalatt a Magyar Bártender Szövetség és a Barshow zsűrije értékelte a bárokat, illetve a közönségszavazás is számított. -Az ilyen pillanatokban egy kicsit megállunk, és elhisszük, valóban jó, amit csinálunk. Aztán már azon gondolkozunk, hogyan lehetne még jobbnak lenni, fogalmazott a fiatal üzletember.

– Továbbra is tartani szeretnénk a magas minőséget, az itallapot folyamatosan megújítjuk, mely minden évben az egyik legnagyobb kreatív munka számunkra, vélekedett a balatonfüredi vállalkozó, aki korábban Svájcban tanulmányozta a bárok világát. Most már saját újításait kínálja a Tagore sétányon, az év minden napján. A veszprémi Best Mixer iskolában oktat is, mert fontosnak tartja, hogy a fiatal generációnak átadja a tudást. Azt mondta, a minőségre, az újra és a különlegesre mindig lesz igény. -Az ördög itt is a részletekben rejlik. Ha az ember szereti ezt a szakmát, itt kiélheti kreativitását. A bárok világában nagyon gyorsan változik minden, folyamatos fejlődés tapasztalható. Ami egyik nap még kőbe vésett szabály volt, másnapra megváltozik, értékelte a bárok világát Hámori Marcell. A fiatalember nagyon büszkén tekint arra, hogy Balatonfüreden született, ebben a városban töltötte gyermekkorát, és itt járt iskolába. - Azt már egészen fiatalon elhatároztam, hogy szülőhelyemen és e páratlanul szép balatoni településen szeretnék vendéglátással kapcsolatos üzletet nyitni egyszer. Ez soha nem volt számomra kérdés, hangsúlyozta. Az ÉgSzínKék pedig egy gyönyörű szó, igazi balatoni, illetve balatonfüredi életérzést képvisel, érvelt.