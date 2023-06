Szappanos Péter elmondta, hogy a magyar lakosság csaknem 30 százaléka kóstolt már növényi alapú, vegán húshelyettesítő terméket, 5 százaléka pedig rendszeresen fogyasztja is. Erre az igényre reagálva a vállalat jelentős fejlesztéseket hajtott végre milliós nagyságrendben ezen a területen, 2020 óta folyamatos a receptúra-fejlesztés és tökéletesítés - tette hozzá.

Magyarországon a pápai ötlet és receptúra alapján gyártott új vegán steak lesz az első forgalomba kerülő előhűtött húsmentes steak. A hőkezelés, szeletelés közben úgy viselkedik az új termék, mint húsos alternatívája - mondta.

A Papa de Vega termékcsalád, amelybe a legújabb termék, a vegán steak és kebab is tartozik, minden éveben megduplázza értékesítését. Jelenleg a vegántermékek forgalma 1 milliárd forint alatti, de az a cél, hogy ez a szám a közeljövőben növekedjen - közölte.

Szappanos Péter elmondta azt is, hogy a gyártás a vegán termékek esetében is ugyanazokkal a gépekkel és minőségellenőrző folyamatokkal történik, mint a húsos termékek esetében, minden gépen az aznapi első termék vegán, a gyártás előtt és után pedig extragéptisztítást iktatnak be.

Felmérések alapján a fiatalok és a felsőfokú végzettségűek a leginkább nyitottak a húskészítmények elhagyására, illetve azok csökkentésére. Akik ezt az életmódot követik, azokat elsősorban az állatok védelme, a környezettudatosság motiválja. Azok körében, akik a húsmentes életmódot választják, közel 60 százalék egészségügyi okokat helyez előtérbe, míg a spórolást az érintettek 43 százaléka tartja döntő érvnek - ismertette.

A Pápai Hús vegán termékei minden jelentős hazai élelmiszerkereskedelmi láncban elérhetők - fűzte hozzá az ügyvezető.

A 2021-es év nettó árbevétele a mintegy 700 dolgozót foglalkoztató cégnél 18,374 milliárd forint volt, ez 2022-ben 21 milliárd fölé nőtt. A 2021-es adózás utáni veszteségük 679,5 millió forint volt, ami 2022-ben 4 milliárd fölé emelkedett, mivel a cég nem tudta kivonni magát az áremelkedések kedvezőtlen hatásai alól - tájékoztatott Szappanos Péter.