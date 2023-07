Nobilis Márton közölte, hogy a tavaszhoz és karácsonyhoz köthető vizsgálatok mellett jelenleg a nyári ellenőrzés zajlik, melynek keretében a Balaton környéki vendéglátóhelyek kapnak kiemelt figyelmet. Az ellenőrzés fókuszában az éttermek higiéniai állapotának vizsgálata, illetve az alapanyagok nyomon követhetősége áll.

Különös figyelmet fordítanak a hűtést igénylő alapanyagok előírás szerinti tárolására. A nyári szezonális ellenőrzések során az élelmiszerbiztonság felügyelői eddig a Balaton környékén 32 strandbüfét ellenőriztek. A szakemberek figyelemmel kísérték a létesítmények üzemelésének higiéniai körülményeit, a készített és forgalmazott ételek biztonságát, valamint nyomon követhetőségét. Nobilis Márton a közlemény szerint kiemelte, hogy a szakemberek által korábban feltárt kisebb szabálytalanságokat jellemzően a napi dokumentációk vezetése, illetve a fertőtlenítő mosogatószerek és a kártevők elleni védekezést igazoló dokumentációk hiánya kapcsán tapasztaltak. Két esetben kellett csak intézkedni nyomon követési szabályok be nem tartása miatt. Az ellenőrzések alapján megállapítható, hogy a büfék nagy része tiszta, rendezett, és élelmiszer-higiéniai szempontból is biztonságosan üzemel - tette hozzá. Helik Ferenc, a Nébih elnökhelyettese megerősítette: a hatóságnak nem az a célja, hogy minél több büntetést szabjon ki, hanem az, hogy biztonságos élelmiszerhez jussanak a vásárlók és fogyasztók a vendéglátóhelyeken is. A strandbüfék után a most induló ellenőrzés a Balaton környékén működő vendéglátóhelyeket érinti.

Felhívta egy-egy tipikus hibára is a vendéglátósok figyelmét, mint például az áruk eredetét igazoló dokumentumok megőrzése, vagy a hűtést igénylő termékek megfelelő tárolása - olvasható a közleményben.