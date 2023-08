A laboratóriumi mérések eredményei alapján a tesztelt termékek alapvetően biztonságosak, penészgomba- és mikroorganizmus-jelenlétével nem akadt gond, azonban hét alomban kis mennyiségű idegen anyagot találtak - derült ki a Nébih legutóbbi közleményéből.

A benti macskatartás egyik nélkülözhetetlen kelléke a macskaalom, melynek különböző típusai elérhetőek a boltok kínálatában. Az összehasonlító vizsgálatban 26 almot elemeztek, melyek között húsz csomósodó és hat nem csomósodó típusú alom szerepelt. A csomósodó almok főként bentonit alapúak voltak, de előfordultak növényi alapanyagokból készült termékek is. A nem csomósodó almok többsége szilikából készült, valamint természetes ásványi anyagokból álló termék is szerepelt a tesztben.

A Nébih laboratóriumaiban mikrobiológiai vizsgálatokat végeztek, ellenőrizték a a bennük található szalmonella, enterobaktérium, penészgomba és mikroorganizmusok számát. A kapott értékeket megfelelőnek találták a szakemberek, ám arra azért felhívták a figyelmet, hogy a gazdáknak érdemes odafigyelni az almok rendszeres tisztítására.

Analitikai vizsgálatokat is végeztek a szakemberek. Megmérték a termékek portartalmát, és megállapították, hogy – a többi alomhoz képest – egy csomósodó macskaalom jelentősebb mennyiségű port tartalmazott. Azt is ellenőrizték, hogy a macskaalmokban található-e idegen anyag. A vizsgálat eredményeképpen hét termékben találtak kis mennyiségű szennyeződést, gyöngyöt, fa- és vakolatdarabot, valamint kavicsot. Összesen körülbelül 7 grammnyi idegen anyag volt ezekben a termékekben. Ám ettől függetlenül a tesztelt termékek alapvetően biztonságosak.