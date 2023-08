A korábbi időszakhoz képest a négyszeresére ugrott a visszakapcsolások száma. Több milliós büntetést és utólagos ellenőrzést is kockáztat az az üzemeltető, aki szabálytalanul működteti automatáját.

Erről szól a Veszprém Vármegyei Adó-és Vámigazgatóság legutóbbi közleménye. A NAV, honlapjának Adótraffipax rovatában tette közzé, hogy június 1-től fokozottan ellenőrzi a kezelőszemélyzet nélküli automata berendezéseket, különösen ott, ahol az üzemeltető korábban felügyeleti egység nélkül működtette a berendezést, vagy az automata szüneteltetését jelentette be. A hír hatására sok vállalkozó még a várható ellenőrzés előtt rendezte automatája státuszát. A főként gyárépületekben, gyártócsarnokokban, kórházakban, iskolákban, közterületeken, pályaudvarokon vizsgált automaták egy részéről még így is kiderült, hogy bejelentés vagy felügyeleti egység nélkül üzemeltetik azokat, nincs vagy nincs kihelyezve a regisztrációs számuk, AFE-kódjuk, illetve a papíron bejelentett szüneteltetés vagy befejezés ellenére jelenleg is működnek, illegálisan.

Az ellenőrzések rávilágítottak arra is, hogy a fekete üzemeltetésről az ingatlan üzemeltetője sokszor nem is tud, nem is feltételezi, hogy partnere, kijátszva a szabályokat, bejelentés nélkül működteti automatáit.

Fennakadt a NAV hálóján egy olyan, korábban már sorozatos mulasztásokon ért egyéni vállalkozó is, aki tevékenysége szüneteltetése ellenére folyamatosan működtet automatákat, ráadásul felügyeleti egység nélkül. A NAV a vállalkozó és cége valamennyi berendezését feltérképezte és vizsgálja.

A revizorok a szabályszegőket akár egymillió forint mulasztási bírsággal is sújthatják, ezen túl meg kell fizetni az eltitkolt bevételek utáni adót, továbbá a késedelmi pótlékot és adóbírságot is. Mivel az illegális üzemeltetésnél a szándékos adóeltitkolás ténye megkérdőjelezhetetlen, az adóbírság összege a be nem fizetett adó kétszerese is lehet.

Ezek a szabálytalanságok nemcsak az államkasszát, hanem a tisztességes piaci szereplőket is károsítják. A NAV ezért folytatja az automaták fokozott ellenőrzését, amelynek fókuszában továbbra is a csak papíron szüneteltetők, illetve befejezést jelentők, de az üzemeltetést valójában folytató, vagy az automatát felügyeleti egység nélkül üzemeltetők állnak.