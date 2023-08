Az eseményen részt vett Frittmann János elnök, Borbély Tamás elnökségi tag és a kampány szakmai partnere, Schöck Norbert bartender. Erről Borbély Tamás - aki egyben a Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanácsa elnöke - tájékoztatta lapunkat.

Mint megtudtuk, az országos szőlész-borász szakmai önkormányzat célkitűzései között szerepel a kulturált és minőségi borfogyasztás népszerűsítése. Az elmúlt évek során számos kampányt indítottak és megmutatták, hogy a borok világát felfedezni önmagában is izgalmas. Kampányaik tervezése során azzal a jelenséggel is szembe kellett nézniük, hogy a borfogyasztás csökkenése nem egyszerűen ágazati probléma, hanem társadalmi jelenség. Ennek okai között meghatározó a fiatalabb generációk idősebbektől eltérő ízlése és elvárásai.

Az Y és Z generáció számára fontos az innováció, az élmények, a meghökkentő és figyelemfelkeltő termékmegjelenés. Ahhoz, hogy a borágazat megtartsa az alkoholos italok fogyasztásában fennálló arányát, folyamatos megújulásra van szükség, nem csak a termék előállításban, de a fogyasztók felé történő kommunikációban is. A fiatal generációk folyamatosan változó igényeire a könnyen érthető minőségi borokkal és az ezekből készült vagy otthon készíthető boralapú italokkal, koktélokkal válaszolhat a szakma.

Ez volt a kiindulópontja a most rajtoló "Keverd és kóstold!" kampánynak, amelyet a 42. Országos Borverseny díjkiosztó gáláján mutattak be a szakmai közönségnek. A borkoktélokat Schöck Norbert bartender álmodta meg és készítette el az Országos Borverseny díjnyertes fehér-, rozé- és vörösborából valamint pezsgőjéből. A bemutatott négy bor- és pezsgőalapú koktél, a Neo-Spritzer, az Epres Frozé, a Bubble Tea és a Red Right Hand hatalmas sikert aratott a szakmai résztvevők, borászatok körében. Ezért úgy döntöttek, hogy a fogyasztók körében augusztustól népszerűsítik a borkoktélokat, receptekkel, videókkal ösztönözve őket az italok otthoni elkészítésére.

A sajtótájékoztatón Frittmann János hangsúlyozta, hogy a borkoktélkampány indítását megelőzően tanulmányozták a fogyasztói szokásokat, a trendek változásait, amelyből egyértelműen látható, hogy a piac elmozdult a könnyedebb, színes, de ugyanakkor magas minőséget képviselő italok felé. Ez a trend minden korosztálynál megfigyelhető, de különösen a Z generáció esetében meghatározó.

Borbély Tamás hozzátette, hogy a sajtótájékoztató a „Keverd és kóstold!” kampányuk első állomása, így a nyár és a kora ősz során három rendezvényen találkozhatnak az érdeklődők a HNT borkoktél programjával.