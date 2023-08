Erről Nagy Leopold, a Folly Arborétum borásza tájékoztatta lapunkat. Mint megtudtuk, már több alkalommal kaptak komoly elismerést a Berliner Wein Trophyn, Rajnai rizlingjük 2021-ben és 2023-ban is aranyérmes lett. Európa legnagyobb nemzetközi borversenyén minden évben több mint 14 ezer tétel közül választja ki a legjobbakat a négyszáz tagú szakmai zsűri, amely a verseny augusztusi nyári fordulójában két újabb Folly-bort sorolt a legkiválóbbak közé. Aranyéremmel ismerték el a 2022-es Kéknyelűt és a 2022-es Cédrus Cuvée-t. A badacsonyörsi Folly Arborétumhoz közel eső birtokelemeken 10 hektáron folyik a szőlőtermelés, a borászat – akárcsak az arborétum szeretete és gondozása – generációról generációra szálló örökség a Folly családban. A vezető szőlőfajtáknak, vagyis a szürkebarátnak, az ottonel muskotálynak, a kéknyelűnek, a rajnai rizlingnek, a budai zöldnek és az olaszrizlingnek a Kisörsi-hegy biztosít megfelelő termőterületet. A borok nagy része reduktív eljárással készül, de egyes tételek hordós érlelést is kapnak.

- A tavalyi aszályos év időjárása a kéknyelűnek kedvezett, jó érési mutatók mellett minden termés beérett, gyönyörű, egészséges szőlőfürtöket tudtunk betakarítani. Már a feldolgozásnál éreztük, hogy nem mindennapi évjárat elkészítése vette kezdetét - mondta az aranyéremmel elismert Kéknyelűről Nagy Leopold, a Folly borásza. Arról is szólt, hogy a szintén aranyérmes Cédrus Cuvée-t a legjobb fekvésű termőterületekről szüretelt olaszrizling és szürkebarát házasításával készítették. Az aszályos év lehetővé tette, hogy a megszokottnál tovább hagyják tőkén a fürtöket.