Így értékelt Fábián András, Veszprém vármegye egyetlen dinnyetermelője, aki Pápa mellett, Takácsiban 14 hektáron termeszt görögdinnyét, egy hektáron csemegekukoricát, négy hektáron pedig cseresznyét.

- A görögdinnye egyértelműen a nyár legnépszerűbb gyümölcse, ami valójában egy zöldség. Kulcsszó a "nyár", a kereslet emiatt egy fagylaltéhoz hasonlítható. Ha az időjárás meleg, a fogyasztói hajlandóság sokkal magasabb, így a hűvösebb napok miatt most ennek némi hiányát tapasztaljuk, ám a magas minőség miatti állandó kereslet ezt némiképpen ellensúlyozza. Január elseje óta több, mint 800 milliméter csapadékkal kellett szembenéznünk, ami ráadásul nagy hektikussággal érkezett. Az özönvízszerű esőzések miatt vízállásos területek alakultak ki a földjeinken, amit napokig szivattyúztunk, és még így is problémát okozott mind az ültetés, mind pedig a növényvédelem szempontjából. Az elmúlt hetekben a dinnyeszüretet nehezítik ezek a körülmények, de mivel vannak pozitívumok is, így nem panaszkodunk - mondta el Fábián András.

A termelő hozzátette, hogy működésük tíz évében számos fajtát kipróbáltunk, amelyekből mára összesen kettőt tartottak a portfóliójukban. Hazai piacra egy nagyobb méretű dinnyét (Rubin), export piacainkra pedig egy kisebb fajtájú (Gambey) dinnyét termesztenek. Ami a külföldi piacokat illeti, Szlovákiába, Lengyelországba, Ausztriába, Csehországba, Németországba, Romániába és Litvániába tették elérhetővé a "Takácsi Dinnyét". Hazánkban Pápán, Takácsiban és Mosonmagyaróváron üzemeltetnek saját boltokat.

Fábián András külön kiemelte, hogy dinnyetermelőként nagyon komolyan veszi a "Minőség, megbízhatóság, környezettudatosság" szlogent. - Ennek szellemében a minőséget saját boltjainkban válogatott dinnyékkel garantáljuk, amelyet mindig frissen szedünk, és a legnagyobb odafigyelés mellett szállítunk, hogy ne sérüljenek. A megbízhatóság arra utal, hogy ha valaki ennek ellenére sem lenne elégedett a vásárolt áruval, mi azt azonnal kicseréljük és kárpótoljuk a vásárlót. Termelésünk során számunkra a legfontosabb kritérium a környezettudatosság. Szeretnénk, ha a következő generáció is folytathatná a dinnyetermesztést Takácsiban, ezért tervezett öntözővíz gazdálkodással, növényvédelemmel, tápanyag utánpótlással és a lehető legkevesebb feldolgozhatatlan hulladék képződéssel dolgozunk - tette hozzá a mezőgazdasági vállalkozás tulajdonosa, vezetője.