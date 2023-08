Mint írják, az elmúlt évek eredményei is jól mutatják, hogy a klímaváltozás egyre nagyobb veszélyt jelent az ültetvényekre, ezért elkerülhetetlen az új, ellenállóbb ültetvények telepítése, a fajtahasználat optimalizálása és a korszerű termesztési módszerek elterjesztése. Sajnos az idén sem reménykedhetnek bőséges termésben a hazai őszibaracktermesztők. Az ültetvények komoly fagykárt szenvedtek, az ország minden termesztőkörzetében érezhető hatása volt a tavaszi fagyoknak. A kedvezőtlen termőhelyi adottságokkal rendelkező területeken és az érzékenyebb fajtáknál a kár mértéke akár a 100 százalékot is eléri, míg az ellenállóbb, jó fagytűrő képességű fajták esetében 60-80 százalékos károkról érkeztek jelentések és a becslések szerint még a jó fagytűrő fajták estében is csupán gyenge, közepes terméssel számolhatnak a termelők. Hazánkban az idén mintegy 2466 hektárról takaríthatják be a termést a gazdálkodók.

Nagy gond, hogy az elmúlt évtizedekben jelentősen visszaesett az őszibarack termesztés hazánkban. Míg a 70-es években az árutermelő őszibarack-ültetvények területe elérte a 13 ezer hektárt, ma már alig néhány ezer hektáron folyik őszibarack termesztés az országban. Az is komoly problémát jelent, hogy az ültetvények döntő része elöregedett, elavult művelési rendszer és korszerűtlen, illetve elaprózott fajtahasználat jellemzi az ágazhatot. Az éves termésmennyiségekben komoly ingadozások voltak az elmúlt években, az időjárási körülményektől függően 16-45 ezer tonna között mozgott a hazai őszibarack termés.