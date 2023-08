A nagy meleg átrendezte az utazási szokásokat

Egyre több az éjszakai program a Balatonon, sokan keresik például a naplemente utáni vitorlázási lehetőségeket, ahelyett, hogy napközben bérelnének hajót. Az esti, naplemente túrák mellett, komoly bevételt realizálhatnak a jogosítvány nélkül vezethető elektromos hajók bérbeadói és az elektromos kerékpárok kölcsönzésével foglalkozó cégek is. Főként azok, amelyek nem zárnak be délután, hanem esti nyitva tartással is várják a vendégeket.

A MÁV új szolgáltatásának is köszönhető, hogy a zenei és színházi programokon is több tízezer ember vett részt idén nyáron, hiszen a Balatonnál a vasúti közlekedés éjszaka sem állt le, a Bagolyvonatokkal szinte a nap 24 órájában volt lehetséges a part mentén, illetve Budapest és Balaton között utazni. A jó közlekedési lehetőségeknek köszönhetően a fiatalok egy része nem szállodára költötte el pénzét, hanem inkább ingáztak, és a megtakarításból újabb koncert vagy színházjegyet vásároltak maguknak amelyből volt idén bőven – olvasható a közleményben.

Sok étterem is megtalálta a piaci rést

Komoly változások mennek végbe a kulinaritásban is, jelenleg is hosszú sorok kígyóznak azoknál az éttermeknél, kávézóknál, amelyek este is, a nagy meleg után is nyitva tartanak. Nem panaszkodnak azok a vállalkozások sem, amelyek idejében észrevették, hogy egyre több a sportos, egészségtudatos turista is a Balatonon, akik nem olcsó lángosra vágynak, hanem egészséges, minőségi ételekre. Nem panaszkodnak azok a vállalkozások sem, amelyek ki tudják elégíteni az ételallergiával küzdő turistákat, esetleg a vega és vegán turisták igényeit is, mert ebből még mindig kevés van a Balatonon - tette hozzá Éskovács Péter, a szervezet egyik tanácsadója.

Annak a közel harmincezer szállásadóknak sincs oka panaszra, akik ingatlanjaikat közelmúltban, a Kisfaludy-program keretén belül újították fel. Idén sokan ezeket a megújult szállásokat választották az elavult retro szállodák helyett. Ezek egy jelentős része az őszi időszakban is nyitva lesz majd, amely újabb bevételeket generálhat a előrelátó, beruházásoktól nem visszariadó tulajdonosoknak.

Ősszel sem lesz gond, a Balaton tényleg jól van

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke mindezekhez hozzátette: a balatoni turizmusnak több olyan területe is van, amely a jó kommunikációnak köszönheti, hogy idén sincs okuk e szegmensben tevékenykedőknek a panaszra. Jó példa erre a Balaton Fagyija választás, amely több hónapon át a sajtóban akkora publicitást kapott, hogy az sok balatoni cukrászdának 10-15 százaléknyi többlet bevételt eredményezett a tavalyi forgalomhoz képest. Hasonló a helyzet a kerékpáros turizmus területén, a mely az úthálózat fejlesztésének, az online és offline kerékpáros kampányoknak és rendezvényeknek köszönhetően hihetetlenül nagy lendületet kapott.

Fekete Tamás elmondta azt is, hogy az előző évekhez képest, az idei őszi szezonban is jóval többen jönnek majd a Balatonra pihenni. Ezért szervezik meg ismét az őszi Nyitott Balaton elnevezésű akciót, amelyben azt szeretnék bebizonyítani, hogy nem minden balatoni vállalkozó panaszkodik. Számos kulturális program, étterem, cukrászda várja majd a vendégeket ebben az időszakban is. Ugyanakkor a szakértő elismerte azt is, hogy az infláció befolyásolni fogja majd az őszi utazási attitűdöket. A magasabb árak miatt, a turisták jobb minőséget és az igényeiknek jobban megfelelő szolgáltatásokat várnak majd el. Éppen ezért az őszi szezonból is csak azok a balatoni vállalkozók profitálhatnak, akik a panaszkodás helyett, a piaci helyzethez való alkalmazkodással próbálják a Balatonra csábítani a turistákat.