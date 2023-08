Balaton 1 órája

Több száz strand kaphat csillagot

A jövőben csillagokat kapnak majd az ország strandjai, ez biztosítja majd az objektívebb összehasonlíthatóságot a látogatók számára a fürdőhelyek minőségével kapcsolatban. A Balatonon már több strand is elkezdte a procedúrát. Van olyan is, amely már át is vehette “bizonyítványát”.

Forrás: pexels.com

A ’Magyarország kincsei’ új védjegy, mostantól iránytűként szolgálhat a látogatók és a strandok üzemeltetői számára is, ha meg szeretnék tudni, melyek a legjobb strandok Magyarországon” – fogalmazott Fekete Tamás a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke. A https://attrakciominosites.hu oldalon megtalálhatók majd a jövőben mindazok szolgáltatók, amelyek garantáltan magas minőséget nyújtanak. – folytatta Fekete Tamás. A strandokra vonatkozó ’Magyarország kincsei – Vízparti strandok’ védjegy követelményrendszerénekfő szempontjai: • online és helyszíni tájékoztatás • megközelíthetőség, elérhetőség • tisztaság, rendezettség, karbantartottság • vendégbarát működés • élmény- és programkínálat • személyzet • speciális igények A minősített strandok – díjfizetés mellett – 2 évig, a fürdők és gyógyhelyek 3 évig használhatják a védjegyet. Fontos előny, hogy minden minősítés után a strandok nem csupán tájékoztatást kapnak a problémákról és hiányosságokról, hanem konkrét javaslatokat is, hogyan orvosolhatják azokat hatékonyan. A rendszer ösztönzi a strandokat a hálózatosodásra, arra, hogy kapcsolatba lépjenek más strandokkal, attrakciókkal és információs irodákkal. A védjegyet ingyenes (szabadstrandok) és fizetős strandok is megkaphatják. Fekete Tamás elmondta azt is, hogy a “Magyarország kincsei’ (Best of Hungary) ernyővédjegyet a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület működteti, és a strandok mellett, hat másik kategóriát tartalmaz: gyógyfürdő, élményfürdő, wellnessfürdő, vár, kastély, gyógyhely, fizetős strand, ingyenes strand, melyek közül a – szezonra való tekintettel – jelenleg a kastélyok és a strandok vannak fókuszban. Az első balatoni ’Vízparti strandok’ védjegyet a Lido Strand kapta Vonyarcvashegyen. „Az egységes szempontrendszer jelentősége, hogy mivel országos szintű, valamennyi szabadvízi strand esetén ugyanazokat a minőségi szinteket határozza meg – hangsúlyozta a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke. – Éppen ezért rendkívül fontos, hogy mielőbb, minél több strand üzemeltetője regisztrálja magát a minősítésre. Érdemes felkeresni az online elérhető oldalt, tanulmányozni a kritériumokat,elvégezni az ingyenesen elérhető önauditot, majd akár egy konzultáció után kérni a minősítési folyamat elindítását. Bízom benne, hogy a jövő évi fürdőszezont már ebben a rendszerben is bizonyított, ötcsillagos strandokkal tudjuk elkezdeni a Balatonon is.” A Balatonon már egyébként létezik egy rendszer, amely minősíti a strandokat. A Kék Hullám Zászló rendszerben azonban csak a helyi strandok vehetnek részt. Az új rendszer minden strandra vonatkozik majd, így az utazók, mondjuk egy alföldi, vagy egy vas megyei strandot is össze tudnak majd hasonlítani a balatoniakkal.

