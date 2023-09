Több más mellett erről is szó esett Magyarország Pezsgőkonferenciáján, amelyen Egly Márk sümegi borász, a Balaton-felvidéki borvidék elnöke is részt vett. Mint mondta, megtisztelő elismerés volt számára, hogy a pezsgőkonferencia kerekasztal-beszélgetésére is meghívást kapott, így a borvidéket képviselve vitte az országos rendezvényre a sümegi bor és pezsgő jó hírét.

Az immár negyedik alkalommal megrendezett pezsgőkonferencia az innováció, a klímavédelem és a fenntarthatóság kulcsszavakra épült, míg a kerekasztal-beszélgetés témái között kiemelt figyelmet kapott a bio, a natúr, a vegán és az alkoholmentes trend súlya, piaci értéke.

Egly Márk kérdésünkre kifejtette, hogy a megszólalók egyetértettek az alkoholmentes pezsgők szükségességében, hiszen erre valós fogyasztói igény mutatkozik. - Nagyon fontos, hogy haladjunk a kor kihívásaival, és megnyerjük a fiatalokat, mivel ez önmagában meghatározza az ágazat jövőjét. Ebben a bioborok, a pezsgők szerepe kiemelt, az alkoholmentes változatokat is beleértve. Maga a konferencia sok egyéb szempontból is eredményes és előremutató volt, ugyanis nemcsak az előadók képviselték a szakmát, hanem a nézőtér soraiban is sok neves borász, szakértő, szakíró foglalt helyet. Több hasonló programra lenne szükség azért, hogy a magyar bor ismét elnyerje megfelelő helyét a nemzetközi porondon - tette hozzá Egly Márk.