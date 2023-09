Kiadta 2023-as Magyarországi étteremkalauzát a Michelin Guide. Mint azt a Magyar Turisztikai Ügynökség is kiemelte, újabb Michelin-csillagos éttermet ugyan nem avathatunk idén, de nem is veszítette el senki az értékelését. A különböző elismerésekből azonban osztottak ki újakat a neves gasztronómiai kiadványban. Ezekből pedig Veszprém Vármegyébe is érkezett.

Úgynevezett Zöld csillag díjat kapott a szigligeti Villa Kabala. Fölföldi Péter és Terjék Petra ráadásul Az Év Szervize (Welcome and Service Award) elismerést is bezsebelte.

Mellettük, szintén új belépőként Michelin-tányért kapott, vagyis felkerült az ajánlott éttermek közé a Balatonfüredi NOON és a Csopaki Resti by Laurel is. Mindemellett megőrizte BIB Gourmand díját (amit a kiváló ár-érték arányt és színvonalat hozó konyhájával lehet kiérdemelni) a balatonfüredi Mór24 és a Sparhelt is, és továbbra is az ajánlott éttermek között van a Tihanyi Vinarius, valamint a csopaki Víg Molnár Csárda is.

A Michelin Guide azzal magyarázza egyébként a Villa Kabala Zöld csillagát, amelyet fenntarthatósági és környezetvédelmi szempontok alapján osztanak ki, hogy a szigligetiek kizárólag saját veteményesből, valamint helyi gazdáktól és beszállítóktól származó termékekkel dolgoznak, emellett kenyeret, lekvárt, sonkát és sört készítenek maguknak, a szemközti dombon pedig exkluzív, családi pincészetük van. Saját maguk pörkölik a kávét, sőt, fazekas műhelyük is van, valamint hoteljüket is újrahasznosított tárgyakkal rendezték be. Kínálatukból kiemelték a kiegyensúlyozott kóstolómenüket, a borokat, valamint szalámikat, kolbászokat is.

A Csopaki Resti by Laurel kapcsán az étteremkalauz ajánlójában azt olvasható, hogy az apró, tíz férőhelyes étterem a fővárosi Laurel kistestvére, étlapjukban a fővárosi szellemiséget követik, modern ételeik a magyaros ízeket helyezik előtérbe. A NOON kapcsán kiemelték:kortárs magyar ételek, stílusos bár várja a vendégeket, a kiszolgálás gördülékeny, és hogy ha csokis vagy cseresznyés desszert van az étlapon, akkor azt nem érdemes kihagyni.

Facebook-oldalán a Villa Kabala úgy fogalmazott, hogy nem is találják még a szavakat, és hogy nagy nap számukra a mai, hiszen a Michelin Guide Zöld csillaggal valamint az Év szervize különdíjjal ismerte el a munkájukat. Insta-oldalán a NOON azt írta, hogy az elismerés Pintér Károly séf, a teljes csapat és számos közreműködő munkáját dicséri, amire elképesztően büszkék mindannyian.

Szívből gratulálunk a Michelin Guide-ban szereplő többi vendéglátóhelynek is! - tették hozzá.