Erről szól a Veszprém Vármegyei Adó-és Vámigazgatóság mai közleménye. Mint megtudtuk, a NAV, az adatvagyonát hasznosítva, úgynevezett desk audit elemzéssel vizsgálja az adózók áfa-visszaigényléseit, és a beszállító partnereiket is figyelemmel kíséri. Egy desk audit elemzésben a NAV munkatársai észlelték, hogy a beszállító partner több hónapra nem nyújtotta be az áfabevallásait. A hivatal támogató eljárást indított a bevallások mielőbbi pótlására, ami eredményesen zárult. Később azonban a partner az esedékes bevallásokat ismét nem nyújtotta be. Az eljárást megelőző kockázatelemzés arra is rávilágított, hogy a cég folyamatos működése mellett adóhátralékot halmozott fel. Az adóhatóság az Online Számla rendszerben szereplő, kiegyenlítetlen számlákra követelésfoglalást indított, ami több milliós bevételt jelentett a költségvetésnek. Az áfa-visszaigénylések desk audit elemzéssel eredetileg vizsgált társaság később arról tájékoztatta a hivatalt, hogy a kétes adóügyei miatt a szállítójával megszüntette az üzleti kapcsolatot.