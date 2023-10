A Penny a városközpontban van Zircen, a Tesco a város szélén, a 82-es főút mellett. Úgy tudjuk, hogy előbbi üzlet a hazai láncán belül az egyik legforgalmasabb, ugyanis Zircnek nagy a vonzáskörzete, több mint húsz faluból járnak ide vásárolni az emberek, s nemcsak a járásból, még Márkóról, Bándról is szívesebben autóznak el ide, mint Veszprémbe. Persze, hogy a zirciek is örülnének, ha nem kellene a vármegyeszékhelyre menniük, ha a DM-ben vagy a Rossmannban akarnak illat- és tisztálkodási szereket beszerezni, s az Aldi és a Lidl akciói tetszettek meg nekik. Lehet, hogy ezért lesz számukra előrelépés, ha megnyílik a Tesco mellett épülő üzlet. A szóbeszéd szerint ez a Pepco beruházása, de ezt nem tudjuk megerősíteni, mivel a cég nem válaszolt levelünkre. Ha igen, akkor itteni boltjában is ruházati, lakberendezési holmik, konyhafelszerelések, írószerek közt válogathatunk majd.

Egy hat-hétezres lélekszámú város és vonzáskörzete kereskedelmi szakértőnk szerint elbírná még egy élelmiszerlánc üzletét, méghozzá úgy, hogy az nem is menne a már meglévők rovására. A drogériáknál viszont már ez önmagában nem elég, jobban figyelembe veszik a lakosok vásárlóerejét. Ugyanakkor a kereskedelem összértékesítése csökkent az infláció következtében. S van még egy jelentős tényező, ami a döntésnél számít: a megfelelő terület, ahol építkezhetnek. Legyen jó helyen, kedvezve a vevőknek, akik könnyen megközelíthetik, legyen megfelelően nagy, akkora, hogy nagy parkolót lehessen kialakítani mellette, és a megközelítését is kényelmesen használható utakkal lehessen biztosítani, a vevők és az árut szállító kamionok miatt is. S Zircen nem nagyon van olyan terület, ami minden szempontból ideális lenne.

Számít a hazai vállalkozások, kistermelők támogatása is, a vevők pénzével is, és ugye a nagy láncok külföldi tulajdonban vannak, s Zircen szombatonként van termelői és kézműves piac, működnek itt a Coop boltjai, a pékségek, egyebek. Szakértőnk emellett arra szintén felhívta a figyelmet, hogy a Lidlre, az Aldira, akcióikra, a drogérialáncok gazdag választékára helyben vágyóknak tudniuk kell, hogy boltnyitásuk nem a városi önkormányzaton múlik, sokkal inkább a piaci lehetőségeken, adottságokon, körülményeken, és a multik ez alapján és helyzetük függvényében hozott döntésein.

