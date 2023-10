Balatonfüred, Tihany, Siófok, Keszthely, Szigliget, Fonyód vagy Badacsonytomaj – a legtöbb ember ezekben a Balaton-parti városokban töltene el a legszívesebben egy őszi hétvégét a PKÜ Nyári gyerekek nem reprezentatív online kutatása alapján. A felmérésben – amelyet szeptember első két hetében több mint 1600-an töltöttek ki – kihagyhatatlan programokkal, balatoni fesztiválokkal, valamint a legkedveltebb balatoni úti célokkal kapcsolatban is szerepeltek kérdések.

Az eredményekből kiderül: a válaszadók több mint 54 százaléka úgy tervezi, hogy idén ősszel is ellátogat a Balatonhoz. A hűvösebb időben a legtöbben városnézéssel vagy túrázással töltik az idejüket, míg mások wellnesseznek, „boros” programokon, gasztrotúrákon vesznek részt, kerékpároznak vagy kulturális programokra látogatnak el.

Miért szeretjük a Balatont?

A kutatás eredményeiből kiderül: a válaszadók negyede évente 7-10 napot, 30 százalék ennél kevesebbet, 38 százalékuk pedig több időt tölt a tónál (a kérdéseket kitöltők 8 százaléka pedig Balaton-parti településen él). Aligha meglepő, hogy a többség nyáron utazik a tóhoz, de a válaszokból úgy tűnik, hogy a környék egyre népszerűbb úti cél ősszel és tavasszal is, sőt, a válaszadók 27 százaléka mind a négy évszakban talál alkalmat arra, hogy pár napig a Balatonnál pihenjen.

A felmérés készítői arra is kíváncsiak voltak, miért szeretünk a Balatonnál nyaralni. A legtöbben a tó vizét és a természeti kincseket emelték ki, sokan azért választják szívesen a Balaton-parti településeket, mert kiváló családi nyaralóhelynek tartják, mások pedig a kulturális és zenei programok, valamint az építészeti örökség, például a kastélyok, a várak, a templomok miatt utaznak szívesen a Balatonhoz.

Minden ötödik megkérdezett számára a balatoni borvidékek és a helyi gasztronómia is komoly vonzerőt jelent, 19 százalék számára a közelség a döntő ok, 18 százalék pedig elsősorban a kerékpárutak, a balatoni bringakör miatt keresi fel nyaranta a környéket. Úgy tűnik, a tó körül rendezett zenei fesztiválok is egyre népszerűbbek, a kutatás résztvevői közül a legtöbben a Művészetek Völgye, a Strand Fesztivál, a Balaton Sound és a Paloznaki Jazzpiknik programjain vennének részt a legszívesebben.

Arra a kérdésre, hogy melyik a kedvenc balatoni településük, a válaszadók többsége Balatonfüredet, Tihanyt, Siófokot, Keszthelyt említette, de Balatonlelle és Fonyód is sok szavazatot kapott. A megkérdezettek csaknem fele egyébként egyformán kedveli a két partot. Igaz, sokaknak határozottabb az ízlésük ezen a téren: 30 százalék a déli, 24 százalék pedig az északi partra utazik szívesebben.

Melyik az igazi balatoni sláger?

És hogy melyik az a magyar sláger, amely leginkább visszaadja számunkra a balatoni nyaralás hangulatát? Minden második megkérdezett a KFT 1986-ban megjelent Siker, pénz, csillogás című lemezének legendássá vált slágerére, a Balatoni nyárra szavazott, de sokan említették Felföldi Anikó színművész és Németh Lehel táncdalénekes Nekem a Balaton a Riviéra című duettjét is.

A válaszadók 37 százalékának viszont a Kelemen Kabátban Maradjatok gyerekek (Nyári gyerekek a Balaton-parton…) című dala idézi fel leginkább a balatoni nyarakat – nem véletlen, hogy a Nyári gyerekek podcast is ezt választotta főcímdalául.

A Petőfi Kulturális Ügynökség Nyári gyerekek podcastjában Rédl Ádám műsorvezető olyan ismert emberekkel – a Bagossy fivérekkel, Lábas Vikivel, Lékai Mátéval, Ördög Nórával és Szerednyey Bélával – beszélgetett, akiknek az élete szorosan összefonódott a Balatonnal. Kiderül például, melyik balatoni települést szeretik a legjobban, mi az első emlékük a tóról, milyen helyekre látogatnak el újra és újra – derül ki a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) Nyári gyerekek podcastsorozatához kapcsolódó felméréséből.