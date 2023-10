Kövér László házelnök adta át a díjat Tornai Tamás, a nevét viselő somlói pincészet tulajdonosa részére a Parlamentben a közelmúltban. Az Országház borainak versenyén, amit a Magyar Országgyűlés írt ki, idén a 270 nevezett bor közül második helyezést ért el a Tornai Pincészet hárslevelű borával.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem (SE) rektora adta át azt a díjat Tornai Tamásnak, amit az egyetem hirdetett meg, és melyre idén 280 borral neveztek a borászatok. Közülük a Tornai Pincészet valamennyi benevezett bora komoly elismerést ért el. Desszertbor kategóriában az Aranykönny nevű boruk nagy aranydíjat érdemelt ki. Ez egy édes fehérbor, amely a kései szüretelésű Zeusz szőlőből készült. Ez a bor idén tavasszal a nemzetközi németországi borversenyen a legjobb magyar fehérbor címet is elnyerte. Mindemellett a 2019-es évjáratú grófi hárslevelű boruk aranyérmet érdemelt ki az SE által meghirdetett megmérettetésen.

Forrás: Tornai Pincészet

A somlói borászat egy harmadik elismerést is bezsebelt, ugyanis a Bor és Piac című magazin írta ki a Magyarország legszebb szőlőbirtoka pályázatot, amelyre a közönség szavazhatott. Ez alapján választotta ki a szakmai zsűri a legjobbakat, eszerint nagybirtok kategóriában a Tornai Pincészet nyerte el a Magyarország legszebb szőlőbirtoka címet. Az abszolút győztes címet is megkapták, mert a résztvevők között a legtöbb pontot is elérték.