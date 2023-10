Ebben a régióban a húsz-harminc, de a sok száz fős eseményekhez is több tucat helyszínt találhatnak az érintettek. A szolgáltatók számára jó hír az is, hogy az esküvői turisták jóval többet költenek az átlagnál és a vendégek legalább 2-3 estét itt is töltenek. Ráadásul egyre több angol, orosz, holland, olasz pár tartja esküvőjét Magyarországon. Ők általában az ötcsillagos helyszíneket részesítik előnyben és akár ötmillió forint feletti összeget is itt hagyhatnak a régióban.

Éskovács Péter, a szövetség tanácsadója hozzátette: Budapest rendkívül népszerű célpontja a legény- és leánybúcsúknak, ám az igényesebb utazók kezdik felfedezni ország más régióit is, a szülőkkel, barátokkal már a Balatonra is elutaznak. Éskovács szerint, kellő kommunikáció és szervezés mellett, néhány év múlva, a Balaton egy kicsit olyan esküvői desztináció lehet, mint Toscana. Olaszországban, csak 2022-ben az esküvői turizmus 599 millió eurós forgalmat könyvelhetett el, ami körülbelül 11%-kal több a 2019-es értéknél. 11 000 külföldi házaspár választotta Olaszországot az esküvő helyszínéül. Az idei év végére további, mintegy 10%-os növekedésre számítanak a helyi szakemberek - mondta a tanácsadó a Turism Rewiewban megjelent adatok alapján.

Az esküvőturizmus fejlődéshez hozzájárulnak az olyan események is, mint amilyet néhány napja, a megújult balatonfüredi Anna Grand Hotel szakemberei szerveztek, itt Bartos Balázs, a szálloda igazgatója több mint száz esküvőszervezőnek mutatta be komplexum és a régió esküvői kínálatát. Mint azt Éskovács Péter elmondta, az eseményen arra is rá próbálták venni az esküvőket szervező szakembereket, hogy kuncsaftjaiknak ajánljanak balatoni borokat és pezsgőket a ceremóniához. Mint mondta: az esküvőszervezők körében azoknak a boroknak és pezsgőknek különösen nagy sikere volt, amelyek idén vettek részt a XX. Balatoni Borok Versenyén. Éskovács szerint: az esküvőszervezőknek tartott bor- és pezsgőkóstoló is hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben több házassággal kapcsolatos ünnepi ceremóniát tartsanak a régióban.

Ezek a borokat kóstolhatták meg az esküvőket szervező szakemberek

A Balatoni Borrégió Legjobb Fehérbora 2023.: Bujdosó Pincészet cirkáló Rajnai rizling 2022

A Balatoni Borrégió Legjobb Vörösbora 2023.: Garamvári Szőlőbirtok Garamvári Sínai Hegy Cabernet Franc 2019

A Balatoni Borrégió Legjobb Rozébora 2023.: Szabó és Fia Borpince Kékfrankos rozé 2022

A Balatoni Borrégió Legjobb Pezsgője 2023.: Garamvári Szőlőbirtok Garamvári Lellei Furmint Brut2019

A Balatoni Borrégió Legjobb Desszertbora 2023.: Mészáros Pince Sárgamuskotály 2021