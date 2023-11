Kombinálni is lehet a két csok-ot, a Balaton térsége lehet a nyertes - ezzel a címmel jelent meg egy érdekes ingatlanpiaci cikk a vg.hu oldalon. Mint írják: „a Balaton és a főváros az a két régió, amely távolságtól függetlenül vonzó ingatlanpiaci célpont lehet”. A Magyar Nemzetnek nyilatkozó szakértő, Balogh László szerint ugyanis a balatoni térségben azok számára is megnyílhat az út a drágább ingatlanvásárlások felé, akiknek eddig anyagi okok miatt erre nem volt lehetősége, idézik a cikkben.

A fiatalok helyben maradását segíti

Az Ingatlan.com elemzésére hivatkozva továbbá azt is kifejtik, hogy a Balaton környéki megyék ingatlanai a külföldiek körében is keresettek, elsősorban megfizethetőségük miatt. Az otthonteremtő támogatásokkal ugyanakkor a magyarok számára is elérhetőbbé válhatnak ezek az ingatlanok. A szakértő szerint „a csok plusz a helyben maradást is segítheti. Sok önállósodó fiatal ugyanis azért költözik el, mert a helyi ingatlanárakat nem tudja megfizetni, ám ha családalapításban is gondolkodnak, a bővülő, kombinálható támogatások révén már jobban elérhetők számukra a szülőhelyük térségében található ingatlanok”.

A Magyar Nemzetnek arról is beszélt a szakértő, hogy a Balaton népszerűsége könnyen összekapcsolódik az otthonteremtő támogatásokkal. A falusi csokot igénylők több mint fele (összesen) három gyereket tervez, az elérhető támogatott konstrukció ebben az esetben a legmagasabb, jövőre 15 millió forint. Ha ehhez hozzászámoljuk a babaváró támogatás 11 millió forintra emelkedő maximumát és a csok plusz maximálisan igényelhető ötvenmillió forintját – csupán az elérhető maximális összegeket összeadva –, a kisebb településeken hatalmas az ingatlanválaszték, főleg a nagyobba költözők esetében, ahol 150 millió forint a vásárlási értékhatár.

A csok plusz egy teljesen új otthonteremtési támogatás

Mint arról beszámoltunk, a csok plusz minden eddiginél nagyobb segítséget nyújt az otthont tervező házaspároknak - hangsúlyozta szombati videójában Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára is. Mint mondta, a csok pluszra minden magyar család jogosult, ha gyermeket vállal, vagy a már meglévő gyermekük mellé további gyermeket, gyermekeket szeretnének.

A hitel mértéke 15, 30 vagy akár 50 millió forint is lehet attól függően, hogy a vállalt gyermekekkel hány gyermekessé válik a család. Például, ha egy házaspárnak nincs gyermeke, és két gyermeket vállal előre, akkor harmincmillió forintra jogosult, ugyanakkor azok a házaspárok is igényelhetik a harmincmillió forintos összeget, akiknek már van egy gyermekük és még egyet vállalnának. Azok, akik nagy családban gondolkodnak, a maximális ötvenmillió forintos hitelre jogosultak.

− Úgy tervezzük, hogy az első két évben nem lesz korhatár az igényléshez, annyi lesz a feltétel, hogy ha a feleség 41 év feletti, akkor a várandósság esetén válik a pár jogosulttá − tette hozzá.