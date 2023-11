Olvasónk levele szerint Zirc kinőtte a Tesco és a Penny Áruházat, úgy véli, akárcsak Móron, nagy szükség lenne egy Lidlre és egy drogérialánc boltjára. Ha egymás mellé kerülnének, azt igencsak szerencsés megoldásnak tartaná. „Gazdasági elemző nem vagyok, pusztán vásárlóként írom le véleményemet" – hangsúlyozta, és kiderült soraiból, hogy a fővárosban szinte a szomszédja volt a Lidl, a Spar, az Aldi és a Penny is. Azt látta mindig, hogy a Lidl pénztárai előtt voltak óriási sorok, azokban türelmesen várakozók, pedig több kasszát biztosítottak. Érdekes megjegyzés, hogy ő is a legtöbbször oda járt, annak ellenére, hogy fia az Intersparban dolgozik, tehát ennél a kereskedelmi láncnál 15 százalékos kedvezményt kap. Ugyanakkor megemlítette, hogy az egyes üzletláncoknak mind megvannak a maguk előnyei. Nekünk pedig hozzá kell tennünk, hogy e téren eltérhetnek a vevők véleményei, de az is igaz, hogy a korábbi cikkünkhöz fűzött kommentek szerint a zirciek, a környékbeliek tényleg a Lidl hiányát hangsúlyozzák leginkább.

A zirci belvárosban két üzlethelyiség kiadó, és a volt bankfiók is üres, viszont a felirat szerint a Cipősarok mellett nyílik egy kebabos, a kirakat mögött már látszanak a tálalóedények Fotó: Rimányi Zita

A zirci Pennyhez szintén sokan ragaszkodnak, de – amiről a Bakonyba költöző olvasónk is írt – szinte egész nap tömeg van benne, nehéz elférni a sorok között a bevásárlókocsikkal, gyakran már délelőtt tízre elfogy több is a polcokra kirakott áruk közül, főként az akciósak. A Tescóban szerinte sokszor lézengenek a vevők, ezért gyakran csak egy pénztárral üzemel. Ehhez azért hozzá kell tennünk, hogy hétvégente, az ünnepek előtt itt is lehet várakozni a sorokban, pedig önkiszolgáló kasszák is vannak. De tényleg mintha jobban kedvelnék az emberek a Bakony fővárosában a központban lévő diszkontot, mint a városszéli multit. Ezeket az áruházakat Zirc és vonzáskörzete kinőtte – szögezte le levelében olvasónk. Nekünk pedig meg kell említenünk, hogy az egyik hazai láncnak, a Coopnak két boltja is van a városban, húsárus pultjaiknál szoktak többen válogatni.