A hatalmas parkolóban azonnal helyet találunk, a beléptetés is gyorsan megy, bent is vagyunk a küzdőtéren. Ahol tényleg minden van, legyen szó ételről, italról, karácsonyi díszekről, ékszerről, netán kézműves szappanról. Felsorolni lehetetlen, mint ahogyan a programokat is, ám a cséplőgép-bemutatón mi is ámulunk.

– Bacher János kistermelő vagyok, Bakonyszentkirályról érkeztem szörpökkel, lekvárokkal és különleges desszertekkel – mondja nem sokkal később érdeklődésemre az úriember. – Egy hektár gyümölcsösterülettel dolgozom, én vagyok a kertész, a feleségem pedig a szakács, aki mindig igyekszik új és új világú termékekkel meglepni a közönséget. A Bakony Expón ötödik alkalommal veszünk részt, és minden évben igyekszünk valami újdonsággal előrukkolni. Gazdálkodó családból származom, de mérnöként is dolgozom. Egy kis megtorpanás után újra keresik a termékeket a vevők, akik kíváncsiak, szívesen kóstolnak, nézelődnek, és nyitottak az újdonságokra.

Valamivel később egy másik stand előtt állunk, Lang Zsuzsa őstermelőt kérdezzük. – A fehér csokoládés eperlekvártól a konyakos meggyen át a lilahagyma-lekvárig nagyon széles a választékunk – mondja. – Természetesen hagyományos gyümölcslekvárjaink is vannak, cukormentesek is, ugyanakkor gyümölcsszörpökkel, gyümölcsitalokkal is készültünk. Mindenki megtalálhatja a kedvére valót.

Zsuzsa elárulja: a lekvárok, szörpök, befőttek és egyéb finomságok mellett szójagyertyákat is hozott. A belbecs mellett odafigyel a külcsínre is.

– Igen, odafigyelek a dizájnra is. Tehát nem a hagyományos, ,,lekötöm egy rafiával és egy ronggyal, hogy attól a házinak tűnjön" elv vezérel. Készülnek hagyományos ízek is, de készítek különleges ízkombinációkat, például a chilis narancsot, vagy máklekvárt – mondja. Utóbbiért korábban megkapta a Bakony Expó különdíját. De díjazott volt csipkebogyólekvárja is, amikor a csipkebogyó volt a téma.

Egy édességespultnál később egy fővárosból érkező fiatalember mondja: – Kézműves édességeket árulunk. Vannak glutén-, laktóz- és cukormentesek, de hagyományos cukrosak is. Igazából a termékek 70 százaléka gyümölcsökből készül, aszaltak, vannak főzött gyümölcseink, és nagyon finom cukormentes mogyorós csokink.

Szappanos Szonját már Töki bácsi füstölt finomsága standjánál érjük, ők Ősiből érkeztek, a portékáknál sor áll. Nem csoda.

– Sült kolbász, hurka, véres, májas, hideg májas, szalonna, füstölt kolbász, disznósajt, zsír, töpörtyűkrém, töpörtyű, angolszalonna, kolozsvári – sorolja. Egy évtizede, az expó kezdetétől itt vannak, és engedem is Szonját, mert jönnek az érdeklődők.

Szűcs Borka Nagyvázsonyból érkezett, a Picture álomfestő műhely az ő díszítő festőműhelye. – Egyedi utcatáblákat is hoztam, amelyeket az újrahasznosítás jegyében olyan betoncserépre, illetve tetőcserépre készítek, amelyet már nem tudnak eladni a tüzépen, vagy bontásból származó cserepekre festek különböző mintákat – mutatja. – Van tíz alapmintám, de nagyon sok egyedi megrendelést készítek, amit a megrendelővel megbeszélünk, hogy mit szeretne, mi az elképzelés. Azt megtervezem, utána megfestem. Kerítésre, házfalra, kőfalra lehet rögzíteni. Egy UV- és fagyálló bevonatot kap, úgyhogy bírja az időjárás viszontagságait.