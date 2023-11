Drukkolhatunk az eladók szentestéjéért, a karácsonyi boltzárért címmel nemrégiben írtunk arról, hogy idén december 24-e vasárnapra esik, és ha nem is piros betűs ünnep, nem munkaszüneti nap, ezúttal van remény arra, hogy teljesül a kereskedelemben dolgozók régi vágya, és nem nyitnak ki szenteste napján az üzletek. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének regionális képviselője, Mürkl Mónika mondta el lapunknak, hogy már régóta tárgyalnak erről a nagyobb üzletláncokkal és először a Lidl döntött a zárva tartás mellett. Azóta ezt a Penny is bejelentette, az érdekképviselettel folytatott egyeztetés nyomán jutott erre.

A két diszkontlánc mellett a drogériákkal foglalkozó Rossmann se nyitja ki üzleteit december 24-én, és így tesz a túrabolt, a Mountex, a barkácsáruház, az OBI, és a lakberendezési cikkeket forgalmazó XXL Lutz és a Jysk – tudtuk meg Mürkl Mónikától, aki rögtön hozzátette: bíznak a folytatásban, a kereskedelmi cégek hasonló bejelentéseiben. Nem adják fel az erről szóló tárgyalásokat, és már a jövő évre is gondolnak, amikor nehezebb dolguk lesz, mert szenteste napja akkor nem vasárnapra esik majd.