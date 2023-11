A szakszervezetek már jó pár éve is javasolták, hogy legyen piros betűs ünnep december 24-e, ugyanis nálunk a hagyományok szerint ez számít a karácsonyi ünnepek legfontosabb napjának, a legmeghittebb részének, 25-e és 26-a inkább a rokonlátogatások ideje. Ha ezt nem is sikerült eddig elérniük az érdekvédőknek, azt igen, hogy egyre korábban zártak a nagyobb üzletláncok ekkor. A 16 óra helyett először 14 órakor, majd 12 órakor. A törekvésekben a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének regionális képviselőjeként régóta résztvevő Mürkl Mónikával idéztük fel mindezt. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a KASZ már idén szeptemberben elkezdte az egyeztetést az áruházláncokkal, ezúttal arra törekedve, hogy meggyőzze a cégeket, még a 12 órás zárásnál is jobb lenne, ha ki se nyitnának. E téren valószínűleg a versenytársak egymást figyelik, s azzal, hogy a Lidl bejelentette, egy boltját se nyitja ki december 24-én, elindulhat egy olyan cunami, aminek az eladók és kollégáik nagyon örülnének. Ugyanis – magyarázta Mürkl Mónika –, ha be is zár délben a bolt, még jó másfél óra, hogy a kétnapos szünet utáni nyitásra mindent előkészítsenek a dolgozók, és haza is kell jutniuk, ami sokaknak plusz még egy óra.

– A kereskedelemben dolgozók nyolcvan százaléka nő, főként középkorú és gyermekes. Nem tudnak igazán előre felkészülni a szentestére, mert az év utolsó másfél hónapjában már elvétve kapnak csak szabadságot. Az adventi bevásárlási láz mindig jelentős megterhelést jelent, műszakjaik hosszúak, gyakran este, hétvégén is dolgoznak. A vevőforgalom növekedése annak ellenére tapasztalható, hogy visszaesett az összeköltés a kereskedelemben, viszont többször vesznek kevesebbet a vásárlók, többször visszamennek a boltokba, válogatnak, keresik az olcsóbbat, az akciósat – hangsúlyozta az érdekvédő.

A karácsonyi boltzárnak hívott kezdeményezés igazából a szenteste napjáról szól, és a KASZ fő érve, hogy december 24-e a hét utolsó napjára esik, így a vevőforgalom jórészt áttevődik az előző napokra. Nem éri meg tehát az üzletek működtetőinek, hogy kinyissanak, hogy fizessék az emberek, a rezsit. A jelentősebb ünnepi bevásárlásokat biztosan elintézik addigra az emberek, szenteste előtt már csak leszaladnának a boltba olyasmiért, amit elfelejtettek.

Még nem kapott a KASZ a tárgyalópartnereitől, az üzletláncoktól konkrét választ december 24-re vonatkozóan, de hamarosan kiderülhet, hogy döntenek, mert meg kell szervezniük időben az ünnepek környéki munkabeosztásokat.