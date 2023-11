Elmondta, Veszprém vármegyében rengeteg őstermelő, kistermelő, kézműves van, aki itt meg tudja mutatni portékáit. Ez a közvetlen kapcsolat a fogyasztó és a termelők között egyre jobban alakul. Volt egy másik cél is, ami aztán be is vált, jelesül a kistermelők cégeknek és vendéglátóegységeknek tudnak értékesíteni kiskereskedelmi hálózatban.

– Emellett a családoknak is szeretnénk kedvezni – fogalmazott Sövényházi Balázs, aki hozzátette: a 14 év alattiaknak a kezdetektől ingyenes a belépés. – A rengeteg gyerekprogrammal, interaktív játékkal, kézműves-foglalkozással régi hagyományainkat ismertetjük meg, hiszen sok gyökerünk van itt, a Bakonyban, elég, ha a néptáncot vagy a kézművességet említem. Mindezt a hétvégén is bemutatják színpadi elemekkel színesítve.

Kiemelte az is, hogy minden évben egy bizonyos téma köré szervezik a rendezvényt. Volt, hogy a burgonya vagy a csipkebogyó volt a fókuszban, míg az idei év tematikája az erdő, a fenntarthatóság és a környezetvédelem lesz. A Bakonyi erdő, ahol oxigéndús levegőt szívhatunk, kirándulhatunk. Megmutatják az erdő titkait, és mindent, ami sokszor rejtve marad, mert nem is tudjuk, mekkora kincsek vannak az erdőkben. Sövényházi Balázs elárulta, a tervek szerint a Bakony Expón tartják meg a Megosz, azaz a Magánerdők Országos Szövetségének az Országos közgyűlését, mint ahogyan a vármegyében működő két állami erdészet, a Verga és a Bakonyerdő Zrt. is bemutatkozik.

– Más mellett újra itt lesznek velünk a szarvasgombászok, lesz solymászbemutató, és Szabó Csaba, a népművészet ifjú mestere, fafaragómester is – mondta. – Újdonság, hogy lesz kincskeresés a Bakony Expó erdejében, amely egy kicsit a Kajla útlevélhez lesz hasonló.

És, hogy miben rejlik a Bakony Expó sikere? A fő szervező szerint talán abban, hogy helyi vállalkozók építik fel és helyi, környékbeli termelők, kézművesek kínálják portékáikat, és itt élő néptáncegyüttesekkel, intézményekkel működnek együtt a szervezők.

– Bízom benne, hogy a idén is nagyon sokan eljönnek – hangsúlyozta Sövényházi Balázs.

Erre minden esély megvan, elég csak a szervezők szakértelmére és a 160 kiállítóra gondolni. A hétvége egyik érdekessége lehet például az, amikor beindítanak egy cséplőgépet – erre többször is sort kerítenek majd.

– A Bakony Expó egyik üzenete az is, hogy ,,honnan jövünk." Hagyományaink, gyökereink fontosak, amit szeretnénk megőrizni – tette hozzá.