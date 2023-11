– Többféle szőlővel, illetve borral dolgozunk, megtalálható nálunk az olaszrizling, a szürkebarát, a muscat ottonel, a kéknyelű és a budai zöld. Szőlőterületünk a badacsonyi borvidéken, Badacsonyörsön található, amelyből mintegy 3,5 hektár az arborétumon belül helyezkedik el. Termőterületeink másik része az arborétum szomszédságában van. Utóbbiaknál jellemzően új, egy-két éves telepítésről beszélhetünk, mivel nagy hangsúlyt helyezünk az ültetvények megújítására Négy éve kezdtünk foglalkozni rajnai rizlinggel, amely nem egy jellemző badacsonyi fajta, de kiemelt figyelmet fordít rá pincészetünk. A borvidéken alig ötven hektár termőterület van belőle – hangsúlyozta Nagy Leopold.

A Folly Arborétum és Borászat évente nagyjából 50-60 ezer palack bort állít elő, miután 2020-ban átadták a modern pincét is magában foglaló új borászati épületüket.

Kapacitásukat tekintve 100 ezer palackot tudnának előállítani, amelyre szükség is lesz a lassan termőre forduló új ültetvények miatt és a tervezett jövőbeni telepítések okán. – Vannak még telepítésre váró területeink, nagyjából tizenkét hektárban gondolkodunk, a következő néhány év erről szól majd. Igazából ehhez terveztük az említett kapacitást. Ami az értékesítést illeti, egyre több helyen vagyunk jelen borainkkal, de kimagaslónak mondható a helyben eladott mennyiség. Látjuk, tapasztaljuk, hogy növekvő igény mutatkozik a termékeinkre, és a nemzetközi versenyek eredményei is visszaigazolják azt, hogy jó borokat állítunk elő. Újdonság, hogy vörösborral is foglalkozunk, de itt még kialakulóban van a stratégiánk abban a tekintetben, hogy el kell döntenünk, konkrétan mit is szeretnénk megmutatni Badacsonyból – fogalmazott Nagy Leopold.