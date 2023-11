Az intelligens raktározási rendszer magában foglal egy teljesen automatizált kisdobozos tárolási rendszert alkatrészek, félkész termékek számára a legoptimálisabb helykihasználás mellett, valamint egy szűk folyosós raktárrendszert a raklapoknak, hosszú áruknak. Mindkét rendszer nagy szállító és emelési sebességet tesz lehetővé optimális helykihasználással, működés közben a raktározási folyamat leállása nélkül gyorsan, rugalmasan bővíthetők.

Az ünnepélyes átadáson szóba került a cég veszprémi működésének elmúlt harmincöt éve, mely időszak során mindig az új technológiák alkalmazását, a magas minőséget helyezték középpontba. Az új logisztikai központ átadása egy új mérföldkő a cég életében. Porga Gyula polgármester mind a cég, mind a város történetében fontos lépésnek nevezte a beruházást, utalva arra, ez volt az első nyugat-európai cég, egy családi vállalkozás, mely Veszprémbe települt, amit igen bátor döntésnek nevezett. Az elmúlt évtizedek bizonyítják, a város befogadta az újfajta munkakultúrát, a szerves fejlődés, a fontos tanulási folyamat minden fél részéről kiemelt szerepet kapott. – Amikor a Balluff stratégiai döntéseket hoz, azokban Veszprém mindig szerepel – emlékeztetett, bízva abban, a racionális döntések mellett érzelmi kötődés is kialakult. Kiemelte, a cégre mindig számíthatott a város, de a Pannon Egyetem is.

Frank Nonnenmann, a Balluff GmbH ügyvezető igazgatója és a globális ellátási lánc vezetője elmondta, a százkét évre visszatekintő anyacég történelemkönyvében a veszprémi beruházás egy új fejezet. Kiemelte IT-csapatukat, mely jelentős szerepet játszott a megvalósított technológia létrejöttében. Majd rámutatott, nem csupán egy logisztikai projektről van most szó, hanem a város és a térség fejlesztéséről is, hiszen fontos számukra ez a régió. Hondo Santos, a Balluff globális logisztikai ellátási lánc vezetője büszkén mondta el, a beruházás minden nagyobb fennakadás nélkül zajlott le, és a fenntarthatóság melletti elköteleződésüket is tükrözi.