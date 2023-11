Budapest Európa leginkább kedvelt üzleti hivatásturisztikai úti céljai közé tartozik, ugyanakkor a fővároson kívül is egyre növekszik a kereslet. A Balatonnál is számos új, rendezvénykapacitásokkal is rendelkező felsőkategóriás hotel létesült, vagy lépett újra piacra - például Keszthelyen és Szántódon. Balatonfüreden pedig szeptember végén megnyílt a Balaton első kongresszusi központja − világított rá elemzésében a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

Az MTI összefoglalója alapján az ügynökségi közlemény továbbá kitér arra is, hogy a legfrissebb nemzetközi kutatások szerint az üzleti utak során egyre növekszik az igény a szabadidős aktivitások és helyi gasztronómiai termékek iránt. Magyarország kulturális öröksége, minőségi bor- és kulináris kínálata, gyógy- és élményfürdői az év egészében számos minőségi élményt tartogatnak a feltöltődésre és az aktív időtöltésre is nyitott hivatásturistáknak - írták.

Bővülő minőségi szálláskínálat

Idén májusban például Debrecenben (+9 százalék) és Visegrádon (+12 százalék) is az országos átlagot meghaladó mértékben bővült a szállodák forgalma tavalyhoz képest, az új konferenciahelyszínek és fejlesztések pedig tovább erősíthetik a vidéki hivatásturizmust. A vírushelyzetet követően a helyszínek között ismét a hotelek és szállodai konferenciatermek élik reneszánszukat, emellett a sporthelyszínek szerepe is felértékelődik. Ez kedvez a Budapesten kívüli desztinációknak is, ahol az elmúlt években jelentős mértékben bővült a minőségi szálláskínálat és a MICE - üzleti turizmus, (Meetings, incentives, conferences and exhibitions) infrastruktúra. Csak idén vidéken 17 új szálloda nyílt több mint 800 szobával, közülük 10 felsőkategóriás.

A fejlesztéseknek is köszönhetően a hivatásturizmus már számos vidéki desztinációban is fontos turisztikai termék. Az MTÜ-n belül a MICE-piaci értékesítésért és élénkítésért felelős Budapest Convention Bureau friss felmérése szerint az elmúlt évben Kecskemét, Visegrád, Szeged, Debrecen és Eger voltak a legkedveltebb konferenciavárosok, míg a legtöbb szövetségi rendezvénynek Győr adott otthont.

A hivatásturizmus óriási előnyöket biztosít az egész ágazatnak. Nemcsak magasabb árszintet tesz lehetővé a szolgáltatók számára, de akár egész évben képes a szállodákat megtölteni, hozzájárulva a szezonalitás csökkenéséhez.

Füred a prémium ligában

A minap számoltunk be róla, hogy a prémium ligába léphet Balatonfüred, ahol egyebek mellett az ország legszebb Tourinform irodája működik, és több jelentős fejlesztés valósult meg az elmúlt időszakban: kongresszusi központtal, új szállodákkal, kiállítóhelyekkel, sportparkkal gyarapodott a város.