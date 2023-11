– Nagy kihívás a szervezők számára, hogy minden évben újdonságot is kínáljanak a megszokott minőség és színvonal mellett, ezért igyekeznek évről évre olyan tematikát választani, amely aktuális és fontos is. Így idén az erdők fenntarthatóságon, a környezet védelmén van a hangsúly. Ezt egészen gyerekbarát módon, meseelőadások keretében is bemutatják majd, hogy a legkisebbek is felismerjék az erdők védelmének fontosságát. A kicsit nagyobbaknak pedig a virtuális valóság segítségével hívják fel a figyelmüket az erdők mélyén élő kincsekre, értékekre. Koncertekkel, táncos műsorokkal, folyamatos kulturális, gasztronómiai és ismeretterjesztő programokkal, gyermekjátszóval, gombaszakértéssel, állatsimogatóval is készülnek majd a szervezők, sőt stabilgép-bemutató is lesz, valamint solymászok, kézműves-foglalkozások, kiállítások és persze a vásártérben kóstolók, a gasztroudvarban pedig főzőbemutató is lesz – tánccal egybekötve – sorolta a polgármester. Hozzátette: fontos azonban az is, hogy ne csak a vásározásra és a finom falatokra fókuszáljon egy-egy veszprémi rendezvény, hanem tanítson is, ezért pályaorientációs kiállítást is hoznak a megyei középiskolák és szakiskolák, hogy a fiatalok megismerjék a mezőgazdaság érdekességeit is. A hagyományok ápolásában is fontos szerepet vállal a Bakony Expó, ezért idén sváb hagyományokat, sváb táncokat és recepteket is megismerhetnek az érdeklődők, akik ellátogatnak Veszprém Arénába.

A polgármester még kiemelte: – A városban nemcsak a hagyományokra figyelünk, hanem az igényekre is, ezért sokak kérésének eleget téve a 10. Bakony Expón bevezetjük a nyugdíjasjegyet, így az igazolvánnyal rendelkezők már 1000 forintért beléphetnek az expó területére. Gyermekeknek 14 éves korig pedig továbbra is ingyenes a belépés.