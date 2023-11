Olvasóink azt vették észre, hogy minél nagyobb kiszerelésben vásárolnak meg bizonyos dolgokat a nagy boltláncoknál, az annál drágább. A mosószereknél és a tejfölöknél vették ezt észre, de lehet, hogy más termékek esetében is így van. Ezt a gyakorlatot azért tartják megtévesztőnek, mert sokáig arról szóltak a reklámok, hogy a nagyobb kiszerelés az olcsóbb, a környezetvédőbb, annak az egyszerűbb a hazavitele nagybevásárláskor. S azért adnak árengedményt nagy tételnél a boltok, mert akkor egyszerre többet, nagyobb mennyiséget adnak el. Persze, ha pontosan megnézik az egyes kiszereléseknél a vevők az egy kilogrammra vonatkozó árat, akkor rájönnek, hogy több esetben épp megfordult a trend, és például a legkisebb poharas tejföl nekik a legolcsóbb – épp ez tűnt fel a lapunkat megkereső olvasónknak is. Tehát ez arra motiválhatja a vásárlókat, hogy még több környezetszennyező csomagolóanyagot vásároljanak meg, vigyenek, cipeljenek haza, ami aztán ki tudja, újrafeldolgozásra kerül-e. Ezt konkrétan a tejfölöspoharak esetében nem is tudják, hogyan működik.

Mi motiválja erre a gyakorlatra a kereskedőket? Többe kerül a nagyobb tejfölösdoboz, mert erősebb műanyagból van? Megtévesztőnek számít ez a gyakorlat? Nem ellentétes a környezetvédelmi szabályokkal? – kérdezték olvasóink, ezért a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületéhez fordultunk. Szakembereik tájékoztatása szerint a vállalkozások árképzése folyamatosan változik, pláne a mostani gazdasági környezetben, és ez a kiszerelések, az ár–érték arány tekintetében is érvényes. Így a vásárlások során nem biztos, hogy segítséget nyújtanak a korábban bevált szokásaink. Korántsem biztos, hogy az a kiszerelés vagy termék, ami korábban jó ár–érték arányúnak számított, még ma is az.

Az árfeltüntetés szabályozása azt határozza meg, hogy pontosan, egyértelműen, olvashatóan, forintban kell kiírnia a kereskedőnek az eladási árat és az egységárat. Pont az utóbbi segít abban, hogy a vevő könnyen össze tudja hasonlítani a különböző márkák termékeit és a különféle kiszereléseket. Tehát, ha az árfeltüntetés szabályos, és nincs olyan reklám, amely a nagyobb kiszerelést előnyösebbnek hirdetné, akkor nem beszélhetünk megtévesztő kereskedelmi gyakorlatról. Csupán arról, hogy napjainkban nem hagyatkozhatunk a korábban bevált trendekre, mivel azok folyton változnak.

A környezetvédelmi szempontoknak és a szelektív gyűjtésnek külön utánajárunk, a szakértői válaszokat hamarosan megjelentetjük.