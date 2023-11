A Pannon Egyetemen rendezett programról elmondta, a térség vonzereje és az idegenforgalommal foglalkozó szakemberek tevékenysége volt a téma.

- Sümeg tekintetében több pozitív megállapítás is elhangzott a különböző előadásokban. Egyrészt kiemelték, hogy a szezonon kívüli időszakokban is folyamatos városunk látogatottsága. Pozitív példaként szó esett többek között a vár- és kastélyturizmus kapcsán a sümegi vár komplex működéséről, amelyet a szállás, a gasztronómia, a program és a műemlék komplexitása példaértékűvé tesz. Megjegyzem, ezzel együtt Papp Imréék társadalmi szerepvállalása is jelentős, s ehhez elég csak a jótékonysági lovagi tornákat említeni. A fórum érintette a Püspöki Palota interaktív tárlatát is, ami szintén jelentős látványossága Sümegnek. Összességében fontos szempontként jelölték meg a kiállítóhelyek interaktívvá tételét, amiben a városunkban lévő kiállítóhelyek szintén élén járnak - tette hozzá Végh László polgármester.