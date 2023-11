Aint azt Végh László polgármester munkatársunk kérdésére elmondta, az önkormányzat még tavaly nyújtotta be a „Közlekedési feltételek javítása és az Inkubátorház napelemmel történő ellátása a Sümegi Ipari Parkban” című pályázatát, amelyet támogatásra érdemesnek találtak az elbírálók. Az összességében mintegy 300 millió forintos beruházás lényeges részeként napelemek a kerültek az Inkubátorház épületére. A folytatásban az itteni utak aszfaltozása várható, beleértve a régebbi és az újabb utat is, valamint a közvilágítás fejlesztése is a pályázat részét képezi. A polgármester jó hírként azt is elmondta, hogy több éven át húzódó egyeztetések eredményeként végre eltűnt a posta melletti romos épület. A város önkormányzata Papp Imre várkapitánnyal szoros együttműködésben elérte, hogy az ingatlan tulajdonosa, a Magyar Posta megnyugtató módon rendezze a belváros szívében hosszú időn át éktelenkedő épület sorsát.