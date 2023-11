A Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) rendszeresen szervez tanulmányutakat tagjainak, hogy megismertesse az új fejlesztéseket, attrakcióhelyszíneket, amelyekkel szélesíthetők a Magyarországra látogató és a belföldön utazgató turistacsoportok programjai. Nemrég Balatonfüredre és környékére invitálta tagjait, akiket a turizmus.com képviselői is elkísértek. Utóbbiak az oldalukon közölték, a városban se szeri, se száma az új fejlesztéseknek. A Tourinform iroda a város egyik legszebb épületében, a svájci stílusú, gyönyörűen felújított Huray-villában működik. Két, facsipkés verandával díszített ház áll a telken, az egyiket nyáron, a másikat télen lakta az egykori fürdőorvos, Huray István, aki több mint fél évszázadon át gyógyított Balatonfüreden. Az udvaron álló kronoszkóppal pedig szemünk elé tárul a 19. századi fürdőtelep. A Tourinform júliusban költözött be az egyik villába, a másik időszaki kiállításoknak ad helyet, és ott több kitűnő pincészet borait is kínálják. A turisztikai oldalról kiderül továbbá, Blaha Lujza egykori nyaralójával szemközt nyílt meg áprilisban a Modern Műtár (MOMŰ), amely Szöllősi-Nagy András hidrológus-professzor és Nemes Judit festőművész képzőművészeti és fotográfiai magángyűjteményére épül. A műgyűjtő házaspár modern és kortárs, nemzetközi és magyar geometrikus művészetet reprezentáló gazdag kollekciója harminc év után került haza Párizsból a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében. Szintén a kortárs vonalat erősíti az egykori hercegprímási nyaralóban kialakított Vaszary Galéria, amely mások mellett Maurer Dóra, a magyarországi avantgárd kiemelkedő alkotójának hat évtizedes munkásságát mutatja be korai grafikáin, konceptuális fotóművein, filmjein és festményein keresztül.

Balatonfüred világviszonylatban is egyedülálló kiállítóhelye, a Zsidó Kiválóságok Háza, amely a település legrégebbi, kalandos sorsú épületében 2018-ban nyílt meg, hozzákapcsolva egy modern látogatóközpontot. Itt a legújabb digitális eszközökkel lehet megismerkedni több mint 400 világhírű, zsidó származású kiválóság életével és munkásságával, Nobel-díjas tudósokkal, művészekkel, sportolókkal. Rohamléptekkel fejlődik Balatonfüred turisztikai kiszolgálóinfrastruktúrája is, legújabb büszkeségük a szeptemberben átadott Kongresszusi Központ, amely a város és a turisztikai szolgáltatók reményei szerint új, üzleti vendégkört hoz a városba. A hétmilliárd forintos beruházással, rekordsebességgel egy év három hónap alatt felépült multifunkcionális létesítmény konferenciák, rendezvények, színházi előadások, koncertek, kiállítások helyszíne. A kétszintes épület különböző méretű és elrendezésű rendezvénytermei közül a legnagyobb a plenáris terem, ahol 650 személy foglalhat helyet. Emellett az épületben még két szekcionálható nagyterem (egy 350 férőhelyes és egy 154 férőhelyes) található, amelyek további kisebb, összesen hat különteremre oszthatók. Az impozáns, üvegfalú aulához flexibilisen kapcsolható a kiállítótér, így itt gálavacsorák, állófogadások is tarthatók. A háznak saját cateringszogáltatója és 284 férőhelyes mélygarázsa is van. Nemrég napelemeket telepítettek az épületre, amelynek további építészeti érdekessége a zöldtető. A hazai szállodás szakma is hamarosan első kézből ismerheti meg a Balatonfüred Kongresszusi Központot, novemberben ugyanis itt rendezik meg a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége közgyűlését.

Tavasszal készült el a multifunkcionális szabadidőközpont, melynek szintén nincs párja az országban. A Forrás Sportpark területén, a versenysportot szolgáló kézilabdacsarnokon kívül fedett és kültéri teniszpályákat, terepkerékpár-élménypályát, 800 méteres rekortán futókört, szabadtéri edzőparkot és játszótereket alakítottak ki, a régi kőbánya oldalában található természetes lejtőn pedig egy műanyag oktató sípályát létesítettek tányéros felvonóval, ahol síiskola működik, és hófánkozni is lehet. A projekt második ütemében a kiszolgálóinfrastruktúrát fogják fejleszteni. A sportpark egész évben lehetőséget nyújt az aktív kikapcsolódásra, és üzemeltetői remélik, a városba látogató turisták is használni fogják. Népszerű, sok vendéget vonz a füredi BalatonBike365 Port kerékpáros központ, ahol akár többmilliós elektromos bringát kölcsönözve élmény és nem fáradságos erőfeszítés kerekezni a Balaton-felvidéken, a Somogyi-dombságon. A Balaton környékén a füredi BalatonBike365 Port kerékpáros központ nyílt meg elsőként tavaly ősszel. A városban új felső kategóriás szállodák is várják a vendégeket, Balatonfüred fejlesztéseivel tudatosan célozta meg a prémium vendégkört, rájuk, valamint a konferenciaturizmusra építve.

A LUA Resort nyílt meg elsőként 2022 májusában az északi part első ötcsillagos, felnőttbarát szállodájaként. Itt több lakosztály tóra néző teraszán jacuzzi, privát szauna is van. A hotel megnyitása óta egy újabb épülettel bővült: a földszintjén egy 220 férőhelyes, szekcionálható rendezvényterem kapott a helyet, a tetején a főépületi szobák luxusától lazább stílusban 17 szobát alakítottak ki LUA Boutique RoomZ néven. Az itt megszálló vendégek is igénybe vehetik a szálloda ötcsillagos szolgáltatásait, köztük a sparészleget, a szaunavilágot és a szaunaceremóniákat. Az idei főszezonra megnyílt a The View by LUA rooftop bár és a szálloda exkluzív strandja is. Nagy elismerésnek tekintik, hogy a NOON Restaurant & Lounge-t máris beválogatták a Michelin Guide által ajánlott éttermek közé. A LUÁ-t az öt csillag superior besorolású Hotel Vinifera Wine & Spa követte idén nyáron, mely nevében is viseli, hogy itt a boros és wellness tematikát párosítják. Nagyon sikeres szolgáltatásuk, hogy a szobaár tartalmazza a 3-4 tételből álló napi borkóstolót, amit a vendégek délután a lobbyban kialakított hangulatos borbárban élvezhetnek sommelier vezetésével. A szálloda borválasztékában mintegy 340-féle bor és közel 70 szőlőfajta (köztük 40 magyar) szerepel, és hamarosan tematikus borkóstolókat is indítanak. Itt 2000 négyzetméteres wellnessrészleg is működik. A medencébe félszigetként benyúló pihenőágyakat tettek, fölöttük kristálycsillárok lógnak, élmény a hószoba is, ahol tényleg esik a hó.

Régi-új szereplő a füredi szállodapiacon a teljes belső felújítása után immár négy csillag superior besorolású Anna Grand Hotel, amit augusztusban újranyitottak. Azóta elkészült három hajdani vendégszoba összenyitásával a több mint 100 négyzetméteres royal (királyi) lakosztály is, ahol a fürdőszobába beépített egy tonna tömegű, színtiszta márványfelület és olasz tervezők által megálmodott, díjnyertes bútorok képviselik az időtlen luxust a műemlék falak között. Ehhez méltó a szintén megszépült wellnessrészleg, amit terméskő- és növényfal tesznek hangulatossá. Itt egy feszített víztükrű úszómedence, télikert hatású élményfürdő, különböző szaunák, fitneszterem szolgálja a vendégek pihenését. A nem szállóvendégeknek is érdemes betérni az Anna Grand utcára nyíló cukrászdájába, ahol megkóstolhatók a reformkorból megmaradt receptek alapján helyben készült süteményeket, köztük Blaha Lujza vagy Laborfalvi Róza desszertje. Impozáns a hotelek között a Boutique Hotel Annuska, mely egy ősfás parkban található 19. század végi villa. A boldog békeidők nosztalgikus hangulatát idézi meg modern wellnessrészleggel, megtestesítve azt, ami Balatonfüredet ma jellemzi: a régit az újjal párosítva kínálnak unikális koktélt a városba látogatóknak.