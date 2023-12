Ez a projekt különösen aktuálissá vált Dabroncon, főként a település északnyugati határán elhelyezkedő Kálmán-ároknál, a Kossuth Lajos utca délkeleti részén, illetve a faluközpontban, a faluház környékén. Miután az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapja és a kormány támogatásra érdemesnek ítélte az önkormányzat Csapadékvíz elvezetése Dabronc községben című pályázatát, a településvezetés régi tervének útjából elhárult minden akadály. A fejlesztés folytán megvalósul a csapadékvíz és a felszín alól előtörő vizek rendezett elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvízelvezető rendszerek rekonstrukciója, valamint a település védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat, gazdaságfejlesztési és azzal összefüggő város- és településfejlesztési akciókat támogat, ahogy az most Dabronc esetében is történt. Azt is megtudtuk, hogy a munkálatok még az idei évben befejeződnek.