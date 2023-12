-A vállalatvezetési stratégia révén sem a koronavírus járvány, sem az energiakrízisből adódó nemzetközi gazdasági válság nem ingatta meg a társaság eredményes működését. Gazdasági mutatóink kiválóak, világelsők vagyunk, rengeteget dolgozunk, hangsúlyozta a vezérigazgató. SimonAttila elmondta, a társaság adózás előtti nyeresége egy milliárd forint körül várható, úgy, hogy árbevétele a tavalyi évet is meghaladóan hétmilliárd forint fölött lesz.

Simon Attila vezérigazgató: 200 éves múlttal rendelkezünk, de folyamatosan a jövőbe tekintünk, keressük a sikeres működéshez szükséges innovatív megoldásokat

Dolgozói juttatások

Jelentősen nőtt a hazai értékesítés, amely a tavalyi szintet mintegy 16 százalékkal meghaladja. Ha a nyereséges működést, a munkavállalói létszámot, 650 dolgozó, és a közel 60 országra kiterjedő export piacok számát nézzük, a cég versenytársait megelőzve világelső. Idén ismét jelentősen nőttek a bérek, az elmúlt évtizedben megduplázódtak a keresetek. A sikeres gazdálkodás lehetőséget adott arra, hogy idén a béremelésen felül minden munkavállaló további 20 százalékos előrehozott bérprémiumot is kapott. Idén karácsonykor rekord összegű karácsonyi pénzt fizettek, minden munkavállaló egyformám fél millió forint karácsonyi pénzt kapott. A zrt. ezekkel a juttatásokkal segítette dolgozóit a megnövekedett energiaárakkal és magas infláció miatt történt áremelkedésekkel szemben.

Idén a társaság 20 százalékos osztalékot is fizetett a részvényeseinek, azok a részvényesek, akik a munkavállalói-tulajdonosi szervezet tagjai, az osztalékon felül még további 100 ezer forint osztalék kiegészítést kaptak. A társaság pénzügyileg továbbra is rendkívül stabil. A cég a működéséhez külső pénzügyi forrást nem vesz igénybe, önerőből működik, emellett idén is több mint másfél milliárd forint adóbefizetést teljesített különböző adónemekben az állami költségvetésbe. A zrt. saját iparágában az árbevételt tekintve 85 százalékos, a munkavállalói létszámot tekintve pedig 82 százalékot meghaladó piaci részesedéssel rendelkezik, amely évről-évre növekszik.

Jelentős energetikai beruházások

A társaság életében az eddigi egyik legjelentősebb energetikai beruházási programot kezdtek, amellyel a porcelánégetéshez szükséges kemencék gáztechnikai átépítése, napelempark létrehozása, a festészeti műhelyek ablak- és radiátorcseréje és a technológiai gőzellátást szolgáló elektromos gőzfejlesztők telepítése történik meg több éven keresztül.

- Ezek a beruházások is mutatják, hogy 200 éves múlttal rendelkezünk, de folyamatosan a jövőbe tekintünk, keressük a sikeres működéshez szükséges innovatív megoldásokat. A jövőben való folyamatos gondolkodásunk az, amely versenytársainkhoz képest világelsővé tesz bennünket, vélekedett Simon Attila vezérigazgató. Elmondta továbbá, a zrt. a sikeres gazdasági működés mellett idén is folytatta kulturális misszióját. Herendi porcelán kiállítás nyílt Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban, a balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Házában és a fertődi Esterházy Kastélyban. Megtiszteltetés volt számukra, hogy Japánból GIFU tartomány kerámia gyűjteményének adhattak otthont a Herendi Porcelánművészeti Múzeumban.



Bíznak a jövőben

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros program keretében meghívták a legjelentősebb európai porcelánmanufaktúrákat, hogy az európai porcelánkészítés szívében és fellegvárában: Herenden közös porcelánművészeti kiállítást rendeztek. Simon Attila kifejtette, ezek a nemzetközi porcelán kiállítások, a pozitív országimázs építésén felül lehetőséget adnak arra, hogy a közönség megismerhesse a herendi, az európai és a távol-keleti, történelmi tradíciókkal rendelkező manufaktúrákat.

-Minden erőforrásunk adott ahhoz, hogy bizakodóan vágjunk bele az új esztendőbe, a kihívásokat megoldjuk. Erősségeink, innovatív gondolkodásunk miatt optimisták vagyunk, hisszük, hogy Herendnek nemcsak két évszázados múltja, de ennyi jövője is van, hangsúlyozta Simon Attila vezérigazgató.