– Nem minden nagy boltlánc állt be a karácsonyi boltzárt hirdetők sorába, de így is jelentős eredmény, amit idén érdekképviseletként elértünk. Ilyenre még nem volt példa, arra, hogy ennyi munkadó gondol ezzel is alkalmazottai karácsonyára és már elkezdtünk arról tárgyalni a cégekkel, hogy jövőre még több helyen váljon ez gyakorlattá – mondta el Mürkl Mónika, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének regionális képviselője. Korábban erről a témáról már mi is írtunk, ITT.

Az üzletek munkatársai örülnek annak, hogy nem kell dolgozniuk szenteste napján, elmondták az érdekképviselőnek, hogy a december 24-i szabadnap többet ér nekik, mint egy másik napon kiadott. A vevők nagy része pedig megérti ezt. A többség nem fogadta felháborodottan, hogy kisebb eséllyel, kevesebb helyen tudja még szenteste délelőttjén beszerezni az ünnepre azt, amit addig elfelejtett.

Ezek az üzletek lesznek zárva:

Szakértőnk segítségével összegyűjtöttük, hol nem lehet már vásárolni december 24-én. A diszkontláncok közül a Lidlben és a Pennyben. Nem nyit ki az illatszerekkel foglalkozó Rossmann, a könyveket áruló Libri, a szőnyegeket kínáló Diego. A túrabolt, a Mountex, a cipőáruház, a Deichmann, a barkácsáruház, az OBI se, és a lakberendezési cikkekkel foglalkozó Jysk és XXL Lutz szintén így tesz. A Spar több üzletét nem nyitja ki szenteste délelőttjén, kivéve az Intersparokat, a bevásárlóközpontokban lévőket és néhány kisebbet. Emellett az ezen a napon dolgozó embereinek a jogszabályban előírt ötven százalékos pótlék helyett száz százalékosat ad.

Az Aldi, az Auchan és a Tesco üzletei délig lesznek nyitva december 24-én. Utóbbi arra hivatkozott, hogy vannak, akik az ünnep előtt máskor nem érnek rá vásárolni és több üzletében albérlői vannak, kisebb boltok, szolgáltatók, velük szerződést kötött a nyitvatartásról, az kötelezi.

A magyar élelmiszerláncok, a Coop, a Reál és a CBA egységei külön dönthetnek december 24-e esetében a nyitvatartásról, azt például már tudjuk, hogy a Zirc Coop csatlakozott a boltzárhoz, a bakonyi kisvárosban és a környező falvakban lévő boltjaiban szenteste napján délig sem vásárolhatunk.

A nagybevásárlást már szinte senki nem ilyenkor intézi

Szakértőnk még annyit mondott el, hogy a december 24-i forgalom a kereskedelemben gyenge szokott lenni. Igaz, többen az elmúlt években lefutottak még ilyenkor még a boltokba egy-két holmiért, de jellemzően kicsi szokott lenni a kosárátlag, azaz nem nagy értékben vásároltak, hanem csak egy-két dolgot, a nagybevásárlást már szinte senki nem ilyenkor intézi. Idén pedig meghosszabbított nyitvatartás lesz sok helyen advent utolsó hetében, akár este tízig válogathatunk az üzletek polcain lévő áruk közt. S mivel most lesz példa először több helyen a boltzárra, ennek híre nagy figyelmet kapott, valószínűleg még inkább ügyelnek arra az ünnepekre készülők, hogy mindent időben beszerezzenek. Tehát nem valószínű, hogy jól járnak azok az üzletek – a rezsivel és a bérrel is számolva –, amelyek kinyitnak december 24-én.

December 25-én és 26-án azért lesz zárva minden nagyobb üzlet, mert ezek piros betűs ünnepek, munkaszüneti napok, ilyenkor csak néhány non-stop bolt és azok a kisebb üzletek lehetnek nyitva, ahol a tulajdonos vagy családtagja áll a pult mögött.