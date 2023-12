A Borzsongó üzletvezetőjét, Sebe Istvánt kérdeztük, aki meglepetésünkre úgy nyilatkozott, bár csak pár nap van hátra az évből, de még nem érzékeli a szilveszteri rohamot. – A mögöttünk álló ünnepekre természetesen vásároltak az emberek, de az utolsó napra szánt pezsgőt az utolsó napokra hagyják. Abból látom ezt – mondta –, hogy a minőségi pezsgő iránti kereslet még várat magára. Egyébként azt tapasztalom, az elmúlt években a pezsgőfogyasztás nem emelkedett olyan mértékben, mint a borfogyasztás.

Az üzletvezető elmondta, mely szempontok dominálnak a vásárláskor. Első az árérzékenység, még akkor is, ha ez idő tájt többet áldozunk minőségi italokra. Itt jön be a másik szempont, a minőség, vásárlóik számára fontos a készítés módja, elsősorban a palackérlelésű pezsgőt keresik. – Finomodott az igény a gyöngyöző italoknál is, a frissesség mellett figyelnek az érlelési időre, a buborékszerkezetre, és már pezsgő esetén sem mindegy az évjárat. S hogy mik a legkedveltebb fajták? Nos, a chardonnay nagy kedvenc, de már a furmint is keresett. Jellemző, hogy egyre többen kedvelik a natúr ízeket.

Ízben a többség a brut, azaz száraz kategóriát választja, mely kifinomult ízlésvilágot tükröz. Ez nem jelenti azt, hogy az édes pezsgőnek leáldozott, hiszen arra is van igény, de hangsúlyozom, a lényeg, hogy összhangot és harmóniát tükrözzön az ital. Kedvelt az édes-savanyú alapízpáros, melynél tudatosan cukortartalmú likőrt adnak a pezsgőhöz, hogy édes ízt kölcsönözzön neki. A sweet kategória viszont már olyan mennyiségben tartalmaz cukrot, amitől kimondottan édessé válik a pezsgő.

Sebe István szerint a hangsúly összességében a minőségre helyeződött, s létezik az a réteg, aki megengedheti magának, hogy beépítse életébe a minőségi termékek fogyasztását – ez már valóban tudatosság, náluk még a gazdálkodás módja is fontos. – Felnőtt egy generáció, jellemzően közép- és fiatalabb korúak, akik együtt kívánnak élni a minőségi kultúrával. Rájuk jellemző, hogy inkább kevesebbet fogyasztanak, de az a kevesebb mindenképpen magas színvonalat képvisel.